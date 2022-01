Michel Penneman: "La vie est belle, même si tout n’a pas toujours été facile"

L’architecte d’intérieur Michel Penneman nous parle de ce qui le fait se lever de sa chaise: Winston Churchill, une terrible tempête et le pouvoir d’un seul œil.

Quelle est la chaise de votre vie?

Quand j’ai conçu, à Bruxelles, le Pantone Hotel pour remplacer un hôtel délabré, j’ai récupéré des petits fauteuils dans un des conteneurs: je les ai restaurés et garnis de nouveaux coussins. Je n’ai jamais pu déterminer qui en était le designer. En fait, je m’en moque: ces fauteuils sont si confortables qu’ils sont dans mon salon depuis des années. Ils ont survécu à deux rénovations et à plusieurs déménagements. En effet, je ne tiens pas en place: tous les deux ou trois ans, j’ai envie de déménager. Le changement me stimule. D’ailleurs, je viens de transformer le Pantone Hotel en un nouveau lieu, The Scott.

Qui aurait sa place au dîner de vos rêves?

Comme j’ai déjà eu l’occasion de dîner avec des architectes de premier plan, tels que Rudy Ricciotti et Daniel Libeskind, ce rêve s’est déjà réalisé. Maintenant, j’aimerais inviter le Français Pierre Yovanovitch à parler de son architecture d’intérieur sensuelle et sensible.

Je convierais également une arboriste, Valérie Trouet. Mon frère jumeau est ingénieur agronome et, grâce à lui, le monde des plantes et des arbres m’intéresse énormément. J’aime la nature, mais je préfère vivre en ville. L’énergie cosmopolite me manquerait trop.

À qui attribueriez-vous une chaise?

À Vivian Maier, une modeste nanny qui ne réalisait pas que ses photos étaient révolutionnaires. Son œuvre n’a été découverte qu’après sa mort. Je convierais aussi l’homme d’État britannique Winston Churchill pour tenir le rôle de professeur invité. Dans des circonstances difficiles, cet homme a su garder son sang-froid et rester focalisé sur la solution.

Qu’est-ce qui vous fait vous lever de votre chaise?

La voile. Pas en solo, mais en équipe, car je suis un animal social. J’aime naviguer vers Hydra, une île grecque littéraire où a vécu le chanteur-compositeur-romancier Leonard Cohen.

Mon père m’a appris que la voile est une leçon de maîtrise et de travail d’équipe. Sur un bateau, le caractère des uns et des autres est manifeste. Un jour, en Grèce, je me suis retrouvé dans une terrible tempête. En mon for intérieur, j’étais très stressé, mais les huit membres de l’équipage n’ont rien remarqué. Je suis resté calme jusqu’à ce que nous rentrions au port sains et saufs.

Qu’est-ce qui vous fait tomber de votre chaise?