"Ne prendre l'avion que deux fois par an ne me dérangerait pas."

" Je cuisine. Pendant la pandémie, j’ai joué les traiteurs pour mes amis. Je venais de fermer ma galerie à Bruxelles et je me retrouvais toute seule chez moi. Alors, je me suis demandé ce que j’allais faire de ma vie. Le monde était en feu, la pandémie allait faire beaucoup de victimes. La cuisine était une bonne occupation pour échapper à toutes ces actualités angoissantes. À un moment donné, j’ai même songé à ouvrir un restaurant, mais les réglementations étaient trop complexes. De plus, je redoutais qu’en faire un business me prive du plaisir de cuisiner."

Je suis inquiète pour le changement climatique et très engagée en faveur de l’écologie. Si l’on me disait que nous ne pouvions plus prendre l’avion que deux fois par an, cela ne me dérangerait pas. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas cohérents: ils disent aimer la nature, mais s’envolent à l’autre bout du monde pour 30 euros et font la file pour escalader l’Everest. Je ne comprends pas. En tant que créatrice de bijoux, j’utilise de l’or et de l’argent, c’est vrai, et même s’il y a de l’or équitable, on peut s’interroger sur les conditions de son extraction en général. Le contrôle pourrait être amélioré et le prix, nettement plus élevé, mais, en tant que matière première, l’or est moins polluant: les bijoux en or ne sont jamais jetés, mais transmis ou refondus."