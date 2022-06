Salone del Mobile à Milan: les 12 favoris de Sabato

Choisir des favoris parmi la sélection du Salone del Mobile 2022 est mission quasi impossible. Et pourtant, douze projets et objets ont une bonne raison de se retrouver sous le feu des projecteurs.

01 | Zaventem

Il n’y en avait que pour eux à Milan! Eux, c’est le collectif de designers belges Zaventem Ateliers (parmi lesquels des créateurs de tapis et un artisan coutelier), qui excelle dans l’originalité et la qualité de leurs produits. Et nous en sommes fiers!