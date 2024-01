4 choses à faire à Bruxelles ce week-end

Vous n'avez rien prévu ce week-end, et le ciel s'annonce gris? Pas de panique, Sabato a listé quatre choses à faire sur Bruxelles, et il y en a pour tous les goûts.

1| Un Brunch au café Honest | Forest

Un week-end ne se commence pas du bon pied sans un brunch de qualité. Pour les fins connaisseurs d'arabica, Honest est un passage obligé. Situé à Forest, dans un coin calme et familial, l'établissement met l'accent sur le café, torréfié sur place pour conserver tous ses arômes. Côté victuailles, on retrouve les grands classiques: viennoiseries, tranches de pain et confiture, granola pomme-cannelle... Les adeptes de salé trouvent aussi leur compte avec un avocado toast ou encore des pancakes au bacon et sirop d'érable.