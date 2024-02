Des cocktails et 2 festivals de lumière pour la fin du mois de janvier

Un nouveau bar, intitulé Scene, s’est ouvert à l’étage du restaurant Le Conteur, à Bruxelles. L’enseigne propose une quinzaine de cocktails et mocktails, dont le "Belgian sour" (bourbon, rhum, sirop de bière brune, jus de citron et blanc d’œuf) ou le "Made in Israël" (arak, liqueur de fleur de sureau, concombre et bitters de céleri). À la carte également, une sélection de snacks, entrées et plats tels que tartare de thon jaune, blinis accompagnés de sashimi de kingsfish et agneau de Dierendonk.