Le flip phone | Pourquoi vous (n')avez (pas) besoin d'un smartphone pliable

Fun

Innovation

Alors que le smartphone traditionnel est devenu si performant que sa caméra permet de zoomer sur les cratères de la lune, le smartphone pliable,ou "flip phone" quant à lui requiert quelques adaptations et par conséquence, quelques innovations. La caméra, la batterie et la mémoire vive sont certes comparables à celles de leur alter ego plat, mais le problème réside dans le nombre de pliages qu'il supporte avant de se casser.

Au départ, il y a la délicate technique du pliage. En 2019, le site américain CNET a diffusé pour la première fois un livestream montrant que le Samsung Galaxy Z Fold de première génération avait rendu l'âme après 119.000 mouvements, un nombre porté aujourd'hui à 400.000 grâce à la dernière génération. On peut donc ouvrir et fermer son smartphone pendant cinq ans environ. Principal inconvénient: le fait de plier les pièces supplémentaires le rend moins résistant à la poussière et à l'humidité.

Utilité

Pourquoi refermer un smartphone comme un livre? Les designers ciblent deux types d'utilisateurs. Pour les hommes d'affaires qui sont souvent en déplacement, un smartphone à clapet type OnePlus Open et Galaxy Z Fold 6, que l'on ouvre horizontalement, offre trois fonctions en une: il fait office de smartphone, de mini-tablette et même de mini-ordinateur si on le connecte à une souris et un clavier.