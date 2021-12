Jean-Michel Loriers: "Je voudrais m’asseoir sur le siège de Neil Armstrong"

Quelle est la chaise de votre vie?

Qu’est-ce qui vous fait vous lever de votre chaise?

Qu’est-ce qui vous a fait tomber de votre chaise récemment?

“Quand j’ai constaté qu’une entreprise flamande de mon calibre recevait environ 1 million d’euros d’aides corona, tandis qu’à Nivelles, je devais me contenter de 52.000 euros, alors que nous payons tous deux des impôts et de la TVA au même État. Ce genre de choses me fait bondir. Je suis belge et fier de l’être, mais je ne comprends pas pourquoi certains politiciens divisent ainsi notre pays.”

Aimez-vous être assis à table?

Qui aurait sa place au dîner de vos rêves?

Restez-vous facilement assis?

“Normalement, je suis tout le temps occupé. Mais, depuis la pandémie, je consacre beaucoup plus de temps à ma famille et même à moi-même. Je suis plus détendu, je délègue mieux. Et, lors d’événements, je ne m’énerve plus si une nappe n’est pas parfaitement posée. C’est une question de perception. Avant, les gens me voyaient seulement comme un traiteur. Maintenant, ils découvrent un homme en chair et en os, qui aime aussi se promener dans la nature ou rester à la maison.”