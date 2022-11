La nouvelle génération de chansonniers est arrivée: “Cela ne suffit pas d’avoir une belle voix”

La chanson française effectue son grand retour avec une nouvelle génération dénonçant l’injustice, le sexisme ou la virilité abusive. Qui sont ces jeunes artistes dans le vent?

1 | Pierre de Maere

21 ans, Uccle, Belgique

EP: “Un jour, je” (2022)

Son premier album, “Regarde-moi”, sortira le 27 janvier 2023

“Je fais de mieux en mieux l’amour”, lance Pierre de Maere, 21 ans, dans une interview accordée à la RTBF. “J’ai beaucoup plus confiance en moi”, ajoute-t-il. C’est sûr, le jeune Belge pratique le second degré avec panache. Car si l’on ne peut se prononcer sur ses performances dans l’intimité, il est, par contre, certain que l’amour occupe une place centrale dans son premier opus, “Un jour, je”.

Mais revenons rapidement en arrière: l’an dernier, le Bruxellois perce en France avec “Un jour je marierai un ange”, une chanson aux paroles tendres que Taylor Swift apprécierait. Comme la star américaine, Pierre de Maere écrit ses textes lui-même, mais il avoue que ses chansons d’amour, qu’il pose sur des rythmes électro et des beats dance, ne sont pas autobiographiques. Il n’a pas encore assez d’expérience: “Je n’ai été amoureux qu’une seule fois, mais c’était beau.”

Ce premier single le propulse de manière fulgurante dans le top 10 des principaux classements français. Et quand il pleut à Paris, il bruine en Belgique: le concert qu’il a donné à l’AB Club en mai dernier était sold out en quelques jours. Le 3 décembre prochain, il se produira à la salle de La Madeleine à Bruxelles. Et son premier album sort, enfin, le 27 janvier 2023.

Vue en plein écran Avec sa coupe à la Beatles et son style androgyne, Pierre de Maere est la révélation belge de l’année. “Je rêve de remplir Bercy et d’avoir la reconnaissance de certains artistes, comme Stromae qui est mon modèle absolu.” ©Gabrielle Riouah

Rendez-moi célèbre

Enfant, Pierre de Maere apprend à chanter avec l’application Garageband sur l’iPod Touch qu’il reçoit pour ses dix ans et suit des cours de batterie. Point de formation théorique, mais beaucoup d’impro et de liberté artistique. À l’école primaire, il commence à écrire ses premières chansons dans “un anglais très approximatif”, explique-t-il. “J’étais jeune et confiant. J’ai toujours été beaucoup encouragé par mes amis et ma famille.” Pourtant, le chanteur abandonne sa carrière musicale il y a trois ans, pour étudier la photographie à l’Académie royale des Beaux-Arts d’Anvers.

Bien que ses photos aient déjà été publiées dans le magazine américain GQ, il réalise qu’il préférait se trouver devant l’objectif et sur scène. Depuis lors, il a arrêté ses études de photographie pour revenir à ses premières amours, l’électro-pop. Cette fois-ci en français, une langue qui lui convient beaucoup mieux que l’anglais. Ses premières chansons en français, comme “Potins absurdes”, publiées en mars 2020 sur ses réseaux sociaux, ont fait mouche: le Bruxellois a pu signer avec le label parisien Cinq7.

En termes de look, il a déjà tout ce qu’il faut: dans la vingtaine, mince, pommettes saillantes, coupe au bol digne des Beatles et style nettement androgyne: il pourrait prétendre aux catwalks de Celine ou de Dior.

Outre Lady Gaga et le rappeur Lil Nas X, Stromae est l’une de ses plus grandes sources d’inspiration. Comme ce dernier, de Maere travaille en étroite collaboration avec son frère, Xavier, qui est son ingénieur du son. “Rendez-moi célèbre”, peut-on lire dans la bio de son compte Instagram...

Vue en plein écran ©Belga Image / AFP

Pierre de Maere se produira à La Madeleine à Bruxelles le samedi 3 décembre.

2 | Pomme

26 ans, Lyon, France

Albums: “À peu près” (2017), “Les Failles” (2019), “Consolation” (2022)

Avec ses grands yeux de Bambi et sa coiffure espiègle rappelant la petite “Matilda” de Roald Dahl, Pomme, née Claire Pommet, semble sortie d’une forêt de conte de fées. Sa musique, aux influences folk et aux mélodies douces, est également onirique et narrative. En 2020, le deuxième album de l’artiste française, “Les Failles”, est élu “Album révélation de l’année” lors des Victoires de la musique. L’année suivante, elle obtient la “Victoire de l’artiste interprète féminine”. Les attentes pour son album suivant étaient donc élevées, et elle les a pleinement satisfaites cette année avec “Consolation”.

Dans leur musique et leurs interviews, les chansonniers comme Jacques Brel et Georges Brassens glorifiaient les amitiés entre hommes, comme l’illustre la célèbre chanson de Brassens, “Les Copains d’Abord”. Chez Pomme, la sororité et le girl power occupent également une position centrale. Dans “Consolation”, dans ce style rêveur qui est sa signature, elle parle de plusieurs femmes qu’elle admire: la chanteuse française Barbara, l’illustratrice finlandaise Tove Jansson et l’autrice canadienne Nelly Arcan, qui s’est suicidée à l’âge de 36 ans.

Elle entretient également un lien étroit avec certaines artistes femmes contemporaines. Cette année, elle a sorti la chanson “Everything Matters” en collaboration avec l’autrice-compositrice-interprète norvégienne Aurora. Elle est également proche d’Angèle, qui l’a invitée à monter sur scène avec la chanteuse franco-canadienne Safia Nolin à Montréal, en 2019. Les trois jeunes femmes ont interprété “On brûlera”, une chanson de Pomme dénonçant le regard négatif de la société sur l’homosexualité.

Vue en plein écran Pomme a un style rêveur qui lui permet d’aborder des thèmes comme la sororité et le girlpower. ©Lian Benoit

Ceux qui rêvent

De nombreux textes de Pomme sont très personnels et intimes, à l’instar de titres tels que “Ceux qui Rêvent” et “Les Oiseaux”, qui sont aussi bien des poèmes que des chansons pop. L’interprète-compositrice a écrit son dernier album, “Consolation”, dans une petite maison au cœur d’une forêt du Québec. En effet, la jeune artiste a trouvé un nouveau foyer et son “safe space” au Canada, où elle peut être pleinement elle-même. “Ici, le genre, la sexualité et l’apparence sont désacralisés. On voit des homosexuelles, des transgenres ou des obèses à la télévision sans que cela ne pose le moindre problème. En France, ce n’est pas encore le cas partout.” C’est également au Canada qu’elle a rencontré son premier amour, une femme, alors qu’elle s’était toujours considérée comme hétéro.

Pomme a commencé à se produire dans des bars à Lyon, sa ville natale, dès l’âge de quinze ans, mais ses débuts n’ont pas été faciles. En 2021, elle a dénoncé le sexisme auquel elle a été confrontée en tant que jeune artiste. “J’ai été manipulée, harcelée moralement et sexuellement”, a témoigné la chanteuse dans une lettre ouverte. Elle a fondé sa propre maison de production afin de prendre le contrôle de sa carrière.

Vue en plein écran La chanteuse et compositrice Pomme a trouvé un nouveau foyer au Canada, où elle peut enfin être elle-même et où “le genre, la sexualité et l’apparence sont désacralisés”. ©Lian Benoit

Pomme se produira au Cirque Royal (sold out) le mercredi 8 mars 2023 et à Forest National le mardi 14 novembre 2023.

3 | Eddy de Pretto

29 ans, Paris, France

“Cure” (2018), “À tous les bâtards” (2021)

Eddy de Pretto débute sa carrière musicale adolescent, en chantant pour des touristes sur les bateaux-mouches à Paris. Un environnement difficile, témoigne-t-il dans plusieurs interviews. “Chaque soir, je devais me plier à la même routine tout en m’adaptant à un public différent et qui ne réagissait donc jamais de la même manière. Parfois il me regardait, parfois pas du tout: j’ai dû apprendre à gérer l’indifférence.” Cette période lui a même inspiré la chanson “Bateaux-Mouches”.

Le jeune chanteur ne doit plus craindre l’indifférence, car il est désormais un des artistes les plus populaires de France. En 2018, son premier album, “Cure”, s’est vendu à plus de 200.000 exemplaires. Son deuxième opus, “À tous les bâtards”, sorti l’année dernière, a également été un succès.

Le Parisien combine le son classique de la chanson française aux sonorités plus modernes du rap et du R&B. L’influence de grands chanteurs comme Jacques Brel et Charles Aznavour est clairement perceptible. Dans de longues phrases élégantes, il chante non seulement ce qu’il ressent, mais aussi le monde qui l’entoure. En même temps, il s’inscrit dans la lignée d’artistes hip-hop comme Eminem et Fatboy Slim.

Vue en plein écran Eddy de Pretto a gagné ses lauriers dans la chanson française et il trempe sa plume dans ses plaies. Victime de haine en ligne, le chanteur avait tweeté l’an dernier: “Ces homophobes, royalistes, anarchistes d’extrême droite ne gagneront jamais.” ©Jean-Francois Robert / modds

“Beaulieue”

Eddy de Pretto grandit en banlieue parisienne. Dans la chanson “Beaulieue”, il raconte à quel point c’était difficile et comment il s’en est libéré. C’est sa mère, grande fan d’Aznavour, qui lui inculque son amour de la chanson. À douze ans, il prend déjà des cours de chant. Il entre ensuite à l’Institut Supérieur des Arts de la Scène à Paris, où il suit une formation classique en chant, théâtre et danse. À dix-sept ans, il écrit ses propres chansons. Cinq ans plus tard, il remporte plusieurs prix au Printemps de Bourges. Et un an plus tard, en 2017, il sort son premier EP, “Kid”, qui marque le début de son succès.

Tel un barde moderne, le Parisien dénonce l’injustice de la société, remet le monde en question ainsi que sa place en son sein en tant qu’homosexuel. Son plus grand succès “Kid” dénoncer la virilité abusive. Dans cette chanson, il se place du point de vue d’un père: “Tu seras viril mon kid, tu tiendras dans tes mains l’héritage iconique d’Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballons en champion. Et deviendras mon petit héros historique.”

Pourtant, il ne veut pas être qualifié d’activiste. Il souhaite avant tout partager son vécu. L’année dernière, il a critiqué les shows télévisés comme The Voice. “Cela ne suffit pas d’avoir une belle voix”, a-t-il déclaré au Soir. “Si l’on n’a pas grand-chose à dire, c’est triste! Il est pourtant important de faire une introspection et de savoir précisément quel est le fond de ce que l’on veut défendre avant de penser à l’emballage et à ce que l’on va porter pour passer à la télé. C’est en tout cas ce que j’ai fait. Des choses bouillonnaient en moi: j’avais envie de les poser sur le papier puis de les défendre.”

Vue en plein écran ©Isopix