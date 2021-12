Le samedi de l'artiste Antoine Wielemans (Girls in Hawaii)

Le samedi, Antoine Wielemans a la dalle, fait du vélo et vibre avec l'Union Saint-Gilloise. Membre du groupe Girls in Hawaii, il sort son premier album solo.

"La semaine file à toute allure, alors, le samedi, je freine." Après cinq albums avec les Girls in Hawaii, Antoine Wielemans (42 ans) sort son premier album solo, "Vattetot", pour lequel il se produira à Bruxelles et Paris après le Nouvel An. En raison du confinement, il a composé, chanté et mixé chez lui, seul, ce qui donne un côté cosy à ses chansons pop mélancoliques. Pour la première fois, il chante également dans sa langue maternelle, le français.

"Avec Girls in Hawaii, nous étions immergés dans la culture anglo-saxonne. Depuis, j’écoute Serge Gainsbourg, Mathieu Boogaerts ou Bertrand Belin. Comme je pense en français, je n’ai pas eu à traduire mes idées pour cet album qui est plus impulsif. Parfois, j’écrivais le texte et la mélodie en 15 minutes."

Sur "Vattetot", il ne joue pas de la guitare, mais du piano. "Un rêve devenu réalité. Un ami m’a fait découvrir Simply Piano, une super app pour apprendre les bases du piano. Après huit mois, à raison d’une demi-heure par jour, je savais jouer. Ensuite, je suis allé à l’académie pendant quatre ans."

Lunch préféré du samedi: "Un œuf en cocotte, incontournable. Et nous prenons notre temps."

7h15 – "Notre fille de cinq ans vient nous réveiller un peu trop tôt. Nous descendons et nous blottissons dans le salon, où je dors encore un peu pendant qu’elle regarde 'La Pat’Patrouille' en néerlandais, j’insiste. Elle va aussi dans une école néerlandophone."

8h30 – "Comme tous les jours, je bois du maté dans une petite tasse en bois, avec une paille métallique. J’ai découvert cette infusion en Argentine, où vit un de mes amis. Là-bas, tout le monde en boit toute la journée. L’infusion de maté est moins agressive que le café et elle me fait du bien. Je ne mange pas le matin: je jeûne, sinon, j’ai tendance à retourner dormir."

10h – "J’emmène notre fille à son cours de hip-hop dans les anciennes glacières de Saint-Gilles. Pendant qu’elle se défoule, je vais me balader dans le quartier."

11h15 – "Chez The Barn Biomarket, on peut goûter du fromage, il y a des jeux pour les enfants et c’est aussi un beau magasin spacieux. En s’y promenant, on réalise à quel point les supermarchés sont laids et agressifs. J’y achète des légumes, des fruits, du fromage et du vin."

12h15 – "Je crève la dalle. C’est l’heure du brunch en famille: au menu, un œuf en cocotte, incontournable. Et nous prenons notre temps."

14h00 – "Ma compagne est obsédée par les marchés aux puces. Parfois, nous en faisons deux en un week-end. Elle est géniale: elle sautille d’un stand à l’autre et déniche quelque chose de spécial parmi des centaines d’objets. Nous achetons de la vaisselle et des vêtements pour la petite."

Mon app de musique préférée: "Simply Piano. Elle est utilisée dans le monde entier pour apprendre à jouer les bases du piano."

15h00 – "Avant, je faisais du VTT, mais pendant le confinement, j’ai acheté un vélo de course Trek d’occasion. C’est devenu une nouvelle passion. Je pars faire du vélo avec un copain dans la nature autour de Liège. Quand j’ai moins de temps, je suis le canal Charleroi-Bruxelles jusqu’à Hal. J’ai également pris mon vélo en Ardèche et dans les Cévennes, en France. C’est idéal pour explorer une région: on peut parcourir de longues distances et on voit bien chaque village que l’on traverse."

18h00 – "C’est l’heure de l’apéro. Depuis que nous avons une fille, nous le prenons à la maison ou chez des amis. J’attends l’été avec impatience, pour pouvoir faire une pétanque dans le parc de Forest."

19h30 – "Ce soir, nous irons au cinéma, mais quand l'Union Saint-Gilloise joue à domicile, j’aime bien aller au stade du parc Duden. Pour le club et ses supporters, c’est un moment de folie: après 48 ans, le club est de retour en première division, et il est même classé devant le Club de Bruges! Heureusement, j’ai acheté un abonnement l’année dernière, sinon, il serait difficile d’assister aux matchs."