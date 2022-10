Le samedi du musicien Dan Klein: “Maîtriser un plat prend du temps, surtout s’il est simple”

Le samedi du musicien Dan Klein: jouer à “pick a record”, avaler des kilos de fruits et de légumes et cuisiner sans recette.

Dan Klein (42) Musicien, producteur et consultant audio.

DJ résident à Kiosk Radio.

Leader du groupe de rock bruxellois Vismets.

“Le samedi, je vais à la chasse aux vinyles”, lance Dan Klein (42 ans). Ce Bruxellois autodidacte est le leader du groupe de rock bruxellois Vismets. Il est aussi chargé de la programmation musicale, des DJ set et des concerts au Lily’s et assure un DJ set mensuel à Kiosk Radio, situé dans le parc de Bruxelles, sous le pseudo Danovitch.

En 2020, il lance Mustard & Bongo, son studio de conseil audio. Ses playlists, sa musique et ses sound stories sont la bande-son d’événements et de labels: c’est lui qui a créé l’identité musicale de l’hôtel cinq étoiles La Mamounia à Marrakech, ainsi que l’exposition de l’artiste Isabelle de Borchgrave sur Frida Kahlo, actuellement aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

“Mustard & Bongo a vu le jour après avoir composé la musique de film pour la marque Bellerose”, ajoute-t-il. “Mon travail consiste à créer des émotions et des souvenirs. Depuis les années 50, les gens se définissent via la musique et les vêtements.”

09h00 – “Le samedi, nous nous levons un peu plus tard. Nous prenons notre petit déjeuner en musique: comme j’ai environ 1.500 vinyles, ce choix dépend de mon humeur et de la couleur du ciel. Depuis quelques mois, mon fils de sept ans et moi jouons à ‘pick a record’. Les yeux fermés, Lou fouille dans mes disques et en choisit un. Cela m’amuse autant que lui, car il y en a toujours un que j’avais oublié. Billie a quatre ans et commence déjà à écouter de la musique. Ils sont nés tous les deux au son du ‘Clair de Lune’ de Claude Debussy.”

11h00 – “Je fais les courses en famille au marché Flagey à Ixelles: on repart avec une trentaine de kilos de fruits et des légumes!” (rires)

12h30 – “J’ai pris l’habitude de prendre mon lunch chez ‘Certo’, une excellente trattoria à Ixelles, avec mon épouse Céline et les enfants ou avec un copain. Je suis un adepte des vins naturels et Federico Mazzoni me donne de bons conseils. Je lui ai d’ailleurs composé une playlist.”

14h30 – “Il m’arrive de faire un saut dans mon studio près de chez moi, surtout s’il y a des deadlines le lundi.”

15h30 – “Je vais à la chasse aux vinyles chez ‘Balades Sonores Brussels’. Je sais rarement à l’avance ce que je vais acheter. Il y a un choix éclectique, mais bien défini de disques d’occasion et neufs, ainsi que des rééditions de ‘lost jams’. Il y a vingt ans, les vinyles étaient bon marché, alors qu’ils étaient difficiles à trouver. Sur l’application Discogs, une bourse aux disques où les collectionneurs postent des wishlists et font des échanges, les bonnes affaires sont devenues rares. Le premier pressage d’un Gainsbourg de 1968 coûte un pont! J’adore le garage funk camerounais des années 70. À l’époque, ce genre de musique n’était édité qu’en cassette audio, mais elle est aujourd’hui aussi disponible en vinyle et ici, j’en déniche. Les Marolles sont un bon plan pour trouver des bons trucs, notamment chez ‘Tropicall Records’, ‘Sono Ventura’ et ‘Crevette Records’. En dehors de mes vinyles, je n’accorde pas de valeur aux possessions matérielles.”

17h30 – “Je vais chercher les enfants. Lou joue au tennis, Billie fait du théâtre. À la maison, nous écoutons une partie de ma récolte.”

Vue en plein écran Les bars à vin préférés de Dan Klein: le “Tortue” à Uccle et le “Rebel” (photo) à Ixelles.

18h00 – “C’est l’heure de l’apéro. Pour les vins naturels, je vais souvent au ‘Tortue’, un bar cool à Uccle, mais en semaine, je vais plutôt au bar à vin ‘Rebel’, à Ixelles, quand je sors de mon studio. On y sert des plats à partager du restaurant ‘Ötap’ à Ixelles.”

19h30 – “En général, nous allons chez des amis ou bien nous recevons des invités. Pendant la semaine, je n’ai pas le temps de cuisiner, mais le week-end, je me mets aux fourneaux avec plaisir. J’aime la cuisine vietnamienne et thaïe, mais je n’utilise jamais de livre de recettes: la cuisine, comme la musique, doit être divertissante, créative et libre.”

00h30 – “Nous prenons un verre chez nous ou chez des amis. Je n’ai jamais été un grand clubber et la pandémie n’a rien arrangé. La soirée peut durer jusqu’à 2 ou 3 heures du matin.”