ReMarkable 2 | Pourquoi vous (n')avez (pas) besoin d’une tablette qui se prend pour un carnet de notes

Un gadget peut s’avérer indispensable pour alléger le poids de l’existence. Cette semaine: le reMarkable 2. Ou pourquoi vous (n')avez (pas) besoin d’une tablette qui se prend pour un carnet de notes.

Utilité

Pour ceux qui n’écrivent pas ou ne dessinent pas, cela peut sembler incompréhensible: pourquoi investir plusieurs centaines d’euros dans un appareil numérique qui cherche à reproduire une expérience analogique? C’est pourtant l’objectif des concepteurs d’appareils comme le reMarkable 2 ou le Kobo Elipsa 2: offrir une tablette qui imite la sensation d’écrire sur du papier. Principal avantage? Au lieu d’être éparpillées dans plusieurs carnets, les notes sont rassemblées dans le cloud et sont toujours accessibles.

Innovation

L’innovation du reMarkable 2 ne réside pas dans des termes à la mode comme intelligence artificielle ou puissance de calcul. Ici, tout est question de sensation: comment reproduire la fluidité d’un stylo glissant sur le papier ou la profondeur qu’un crayon peut donner à un dessin?

Avec le stylo numérique du reMarkable, le "Marker Plus" — un nom qui manque un peu de poésie — cette sensation est étonnamment juste. Avec une latence de 21 millisecondes, on ne perçoit presque aucun décalage entre le geste et la ligne qui apparaît à l’écran. Ce dernier présente une texture légèrement granuleuse, conçue pour rappeler la structure du papier. Et grâce à l’encre électronique, on ne fait pas de taches.

Plaisir

L’avantage d’un stylo numérique? Plus besoin d’en emporter toute une variété. Un simple menu permet de choisir le type de stylo que l’on souhaite utiliser: épais, fin, doux ou rugueux. Curieux de voir le résultat? On cherche "reMarkable drawing" sur YouTube, où les croquis les plus impressionnants prennent vie. Depuis le reMarkable 2, le stylo se fixe magnétiquement sur le côté de la tablette, évitant ainsi de le perdre.

Envie de partager les notes? Bonne nouvelle: c’est aussi possible: le reMarkable 2 et le Kobo Elipsa transforment le texte manuscrit en texte dactylographié, pour autant que l’écriture soit être lisible.

Prix