3 nouvelles tendances alimentaires qui changent nos repas

Rituel social incontournable en Italie, l'aperitivo est ce moment privilégié de la journée où, après le travail, en général entre 18 et 21 heures, on se retrouve entre amis pour boire un verre et se faire plaisir autour de quelques grignotages simples: chips, cacahuètes, olives, charcuteries, fromages, feuilletés. Une tradition qui remonterait à l'empire romain, puisque le mot "aperitivo" est un dérivé du latin "aperire", qui signifie "ouvrir" et, dans ce cas précis, "ouvrir l'appétit avant de passer à table pour le dîner".

3 | Le vin en canette

Pourtant, une innovation intéressante en matière de packaging a fait son apparition: le vin en canette. Et il semble avoir le vent en poupe. Selon les chercheurs de Grand View Research, le marché mondial du vin en canette devrait croître de plus de 13% par an jusqu’en 2028, une augmentation phénoménale. Le vin en canette est plus pratique, un avantage sacré dans le domaine des boissons. Le format (généralement 250 millilitres, soit l’équivalent de deux verres) est plus commode et la canette est facile à réfrigérer, à transporter, à ouvrir et à boire.