3 restaurants étoilés pour savourer la gastronomie à petit prix

Qui dit chef étoilé ne dit pas forcément prix exorbitant, on vous le prouve avec trois restaurants étoilés autant savoureux qu'abordables.

1 | Philippe Meyers à Braine-l’Alleud

Les restaurants alliant une longue histoire à une cuisine d’excellence sont rares: maintenir une qualité constante au fil des ans est plus ardu qu’il n’y paraît. À Braine-l’Alleud, Philippe Meyers s’inscrit dans ce cercle restreint. Le chef et son épouse, Valérie Barbanson, célèbrent cette année les deux décennies de leur restaurant, couronné depuis neuf ans par une étoile Michelin.

Le chef a acquis une renommée pour son habileté à marier terre et mer dans ses assiettes. Avec un menu dégustation à 85 euros (quatre services) ou un lunch à 37 euros (deux services) et 45 euros (trois services), la tarification est des plus raisonnables.