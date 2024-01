5 adresses anti-déprime pour déguster du vin à Bruxelles

View this post on Instagram

3 | L'Altitude, à Forest

L'Altitude est le premier listening-bar créé en Belgique , d'après un concept né au Japon il y a près de cent ans. On prend le temps d'y savourer des pépites musicales diffusées sur un tourne-disque . Le bar propose aussi des boissons variées et de la bonne cuisine, "c’est aussi important que la musique", nous déclarait le co-créateur Thomas Mamakis . Composée d'une trentaine de bouteilles, la carte des vins ne peut pas décevoir.

4 | Tokidoki, à Saint-Gilles

"Grandmother style food", clame le slogan de la devanture du Tokidoki. On ne dira pas le contraire. Ce petit restaurant saint-gillois présente une cuisine familiale et sans prétention, inspirée du monde entier avec un accent porté sur le végétal. Les propositions culinaires se veulent à la fois originales et accessibles. La sélection de vin est tout aussi audacieuse, avec des bouteilles de vin nature, d'autres plus conventionnelles et quelques bulles. Les domaines sont principalement français, avec des noms peu connus qui surprendront les connaisseurs à la recherche de nouveautés.