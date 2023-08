5 bars à vin aux quatre coins de la Belgique

Infos pratiques Adresse | Rue Franklin 66/68, 1000 Bruxelles

Tel. | 02 736 93 91

Site web | piolalibri.be

Horaires | Du lundi au samedi, déjeuner de 12 à 15 heures et apéritif à partir de 17 heures.

2 | Watou | Terminus

À la frontière franco-belge, la famille Verheyde s'occupe depuis trois générations des visiteurs et des passants de la région. Le Terminus a débuté dans les années 1930 en tant que magasin frontalier et café. Il a ensuite été rejoint par une station-service et un restaurant. Depuis que Pieter Verheyde, l'ancien sommelier de Hof van Cleve, a repris l'établissement, le vin y occupe une place centrale. Sur la terrasse, avec vue sur les camions garés, vous pouvez déguster des vins de grande qualité, comme un meursault de Coche-Dury. La cave à vins est d'ailleurs aussi impressionnante que le menu.

À boire

La carte des vins "normale" compte déjà 55 pages. À cela s'ajoutent des suggestions quotidiennes sur un tableau noir et une bible des vins de 150 pages avec de grands noms et des millésimes plus anciens. Vous pouvez ainsi faire un merveilleux voyage dans le vin, des bulles du Westhoek aux grands vins de Bourgogne - la région préférée du sommelier - en passant par des noms plus exotiques d'Australie et des États-Unis. Il y a des bouteilles à partir de 18 euros, comme un muscadet. Le spätburgunder de Baden de Fritz Wassmer coûte 30 euros, un mencia de Bierzo 24 euros. Parmi les meilleurs, on trouve des noms légendaires comme le Côte-Rôtie La Turque de Guigal (2008, 290 euros) et l'Echezaux du Domaine de la Romanée-Conti (1996, 4.200 euros). Pourtant, même ces prix sont raisonnables. Par exemple, le Barolo Monprivato 2010 de Mascarello coûte 230 euros, ce qui équivaut à peu près au prix que vous paieriez aux enchères ou chez un négociant. La carte des bières est tout aussi impressionnante : sur dix pages figurent des bières spéciales de De Dolle Brouwers, Cantillon, Tilquin et Antidoot, entre autres.

À manger

En tant que restaurant pour les routiers, Terminus a une tradition de plats du jour (16 euros pour trois plats à midi) et de plats simples et savoureux, des crevettes à la tomate (15 euros) à la marmite de moules (25 euros). Mais vous pouvez également y commander une portion d'huîtres Guillardeau (4,5 euros pièce) ou un carré d'agneau (32 euros). La famille produit également de la charcuterie à partir des animaux de sa propre ferme. La chaudrée du fameux vol-au-vent (25 euros) est également préparée sur place.

Supérette

Pieter Verheyde a complété le petit supermarché familial, situé à une centaine de mètres à peine du restaurant, par un magasin de vins en 2021. Les dizaines de mètres d'étagères avec un millier de références contiennent des noms aussi retentissants que la carte des vins du restaurant. Là encore, la Bourgogne s'avère être le terrain de jeu favori du sommelier, qui tient même son propre commerce d'importation. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se rendre sur place, il existe également une boutique en ligne.

Bon à savoir

Jusqu'au 3 septembre, les installations du Kunstenfestival Watou sont visibles près du Terminus, à différents endroits de Watou et au domaine du château De Lovie à Poperinge.

Infos pratiques Site web | terminus.be Restaurant | Bar à vins Adresse | Adres | Callicannesweg 16, 8978 Watou

Tel. | 057 38 80 87

Horaires | Du lundi au dimanche, de 11h30 à 22h. Supérette | Magasin de vins Adresse | Calicannesweg 22, 8978 Watou

Tel. | 057 38 82 87

Horaires | Du lundi au vendredi de 7 h à 21 h, et le samedi et le dimanche de 8 h à 21 h.

3 | Anvers | Amber Bottle Shop

Avec une petite terrasse donnant sur la rue, les amis Thomas, Kwinten et Ties ont construit une extension au magasin branché de vins naturels ouverte cet été. À l'intérieur aussi, derrière une façade élégante et de grandes fenêtres, on peut déguster la gamme de breuvages. Un grand mur de vins présente quelques-uns des produits en vente ou en dégustation.

À boire

Un mélange légèrement fumé de silvaner, pinot blanc, pinot gris et auxerrois de Beck-Hartweg et un gewürztraminer du domaine Geschickt, tous deux d'Alsace. Ou encore un cinsault rouge, juteux et léger, de Fabrice Le Glatin, du Beaujolais. Ce ne sont là que quelques-unes des suggestions que l'on peut boire facilement sur la terrasse du magasin. Au moins six vins au verre sont disponibles chaque jour (à partir de 7,5 euros le verre). Deux vins sont également proposés à la pression : le Weiss du vigneron naturel allemand Andi Mann, par exemple, un assemblage de Riesling et de Scheurebe, entre autres. Ceux qui souhaitent boire l'une des bouteilles du mur de vins sur place paient le prix de vente au détail, plus un droit de bouchon de 15 euros. Le verre d'eau est gratuit.

À manger

Le shop propose une petite sélection de snacks, des amandes fumées (4,8 euros), des olives (6,5 euros), du saucisson sec (6,5 euros) et du pain au levain avec de l'huile d'olive (7,5 euros). Pour les plus gourmands, il existe un trio de pizzas (à partir de 12 euros).

À emporter

Le caviste propose environ 450 références, dont pas mal de bouteilles alsaciennes, comme celles d'Hebinger, de Pierre Frick ou du domaine Geschickt. Mais il s'agit aussi d'une bonne adresse pour des vins naturels plus méconnus, comme le vin blanc que le domaine slovène Pasji Rep élabore à partir de zelèn, un cépage presque disparu. Les bouteilles sont aussi disponibles sur la boutique en ligne. Les prix commencent à 16 euros. Amber est également le distributeur belge de Djuce, la marque allemande de qualité pour le vin en canette - pratique pour un pique-nique.

Infos pratiques Adresse | Schermersstraat 25, 2000 Anvers

Tél. | 0484 41 99 89

Site web | amberbottleshop.com

Horaires | Jeudi et vendredi de 13h à 20h, samedi de 12h à 20h et dimanche de 12h à 18h.

4 | Namur | Vino Vino

Derrière son grand comptoir au pied de la citadelle, Marc Detraux, autrefois sommelier du grand restaurant L'Eau Vive, sert aussi bien une tranche de jambon vieilli qu'un assemblage bordelais de l'appellation méconnue Buzet. Son bar à vins animé allie grands noms et découvertes sympathiques. Presque tous les vins sont également en vente à emporter. Vino Vino dispose aussi d'une petite terrasse côté rue.

À boire

La carte ne propose que des vins européens, dont de nombreuses bouteilles de vignerons originaux comme Tissot du Jura, un Morgon de Jean-Paul Brun ou Abel Mendoza de la Rioja. Les vins belges font l'objet d'une section distincte, de même que les meilleures bouteilles, comme La Grange des Pères (2011, 99 euros) ou un riesling alsacien de Zind-Humbrecht (Clos Hauserer, 2016, 75 euros). Le sommelier ouvre au moins 10 bouteilles différentes chaque jour et les propose au verre. Les prix varient de 5 à 12 euros par verre. Belle collection de xérès, de porto et de madère.

À manger

Charcuterie et fromages affinés, complétés par des plats de bistrot français, comme les rillettes de sardines maison. Entrées de 6 à 11 euros, plats et plateaux de fromages de 14 à 20 euros.

À emporter

La plupart des bouteilles sont également en vente à emporter, même si le sommelier Detraux préfère garder lui-même les grandes bouteilles dans sa collection en raison de leur rareté. Par principe, il maintient que le prix à emporter correspond à la moitié du prix de la dégustation sur place. Pour les bouteilles plus chères - dont le prix à emporter est supérieur à 30 euros - il réduit le prix au bar par un droit de bouchon de 25 euros.

Infos pratiques Adresse | Rue des Brasseurs 61, 5000 Namur

Tél. | 081 26 00 51

Site web | vinovino.be

Horaires | Les mardis et mercredis à partir de 17h00, et les jeudis, vendredis et samedis à partir de 12h00.

5 | Hasselt | Wjinbar Dito

Peter Tholen est professeur de dessin, mais aussi un grand amateur de vin. Son bar à vin convivial accueille les clients dans un décor fait de tables de menuisier récupérées. Il s'agit d'une entreprise familiale dans laquelle on trouve également sa femme Linde Jorissen et son fils Senne. Quand les beaux jours arrivent, une petite terrasse voit le jour côté rue.

À boire

Vous pouvez prendre un bon cocktail ici - il y a une section séparée pour le vermouth et le gin-tonic - mais l'accent est évidemment mis sur la superbe carte des vins. Elle compte 350 références et parcourt le monde du vin par ordre alphabétique, de l'Argentine à l'Afrique du Sud. Le chardonnay canadien impeccable de Norman Hardie (2019, 52 euros) côtoie le spätburgunder du Palatinat de Knipser (87 euros pour le GG 2017) et le pinot gris du Limbourgeois Aldeneyck (2021, 34 euros).

Trente vins sont également proposés au verre, dont certains changent chaque mois, afin de faire découvrir aux amateurs une région ou un style de vin. En juillet, par exemple, vous pourrez déguster 11 vins belges au verre, dont des perles rares comme le chardonnay du domaine de La Falize (2020, 15 euros le verre). La carte complète des vins est disponible en ligne. Cet été, un menu séparé est également proposé avec 16 vins rosés et une trentaine de champagnes.

À manger

Dito propose un large choix d'entrées, des sardines à l'huile d'olive avec du pain (10 euros) au houmous avec du pain pita (7 euros). La bruschetta à la tomate coûte 13 euros pour quatre pièces. Un moelleux au chocolat fait maison est accompagné d'un verre de vin de dessert de Rivesaltes (12 euros).

À emporter

Presque toutes les références peuvent également être achetées pour la consommation à domicile. Les prix à emporter sont indiqués séparément sur la carte: ils sont inférieurs de 17 euros au prix de consommation au bar.