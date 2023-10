5 maîtres boulangers à découvrir en Belgique

L’enseigne produit une petite vingtaine de pains de farines complètes au levain naturel. Côté pâtisseries, l’entrepreneur s’est démarqué en proposant aussi des classiques belges délaissés, dont le merveilleux ou la tarte au riz. Et, en 2020, il se remet aux pralines et au chocolat. Chez Blanche propose également des formations pour apprendre à faire son pain et à préparer et entretenir du levain.

Le chocolatier Jean Galler s'est reconverti dans la boulangerie en ouvrant l'enseigne Chez Blanche à Liège.

Brijosh

Tongres

Le boulanger Johan Haiverlain est un artisan qui mène son affaire à la baguette, épaulé par son frère Gert. Le point de départ est la farine des voisins, explique Johan: "Ici, nous sommes à la frontière entre la Wallonie et la Flandre, dans le voisinage direct des cultivateurs de céréales: épeautre, kamut, seigle et céréales anciennes. Nous travaillons presque exclusivement avec des céréales bio moulues dans un moulin près de Maastricht."

En raison du processus artisanal de la boulangerie à base de levain naturel, il faut au moins 24 heures pour qu’un pain soit prêt. Cette fermentation lente permet d’obtenir un pain sain, nutritif, digeste et, bien sûr, ultra savoureux.

Le boulanger Johan Haiverlain travaille presque exclusivement avec des céréales bio moulues dans un moulin près de Maastricht. © Jens Mollenvanger

Flour Power

Aalter

De la farine d’une qualité exceptionnelle, moulue dans un moulin de 1810 remis en service dans la campagne près d’Aalter: Mike Ekelschot et Soetkin Kuypers ont choisi la profession de meunier en 2014 et s’y sont investis corps et âme.

Leurs premiers clients ont été des boulangers exigeants qui appréciaient la saveur supérieure, la valeur nutritionnelle plus élevée et les fibres supplémentaires produites par les meules françaises tournant lentement. La fabrication artisanale permet également de gagner en qualité, car le germe reste dans le grain et la chaleur est moins élevée que dans un moulin industriel.

Les meuniers Mike Ekelschot et Soetkin Kuypers ont remis en service un moulin de 1810 dans la campagne en Flandre orientale. © Jens Mollenvanger

Boulangerie De Cock

Ostende

La boulangerie De Cock a ouvert ses portes en 1855. Aujourd’hui, c’est Luc David et son épouse Christel qui dirigent la vénérable entreprise, assistés par leur fils Guillaume et leur fille Charlotte. Ceux qui n’ont pas le courage de faire la file peuvent se faire livrer des pistolets tout frais via Takeaway, mais se déplacer à la boulangerie est un pur bonheur.

Les pains au levain, les baguettes et les pistolets avec incision cuits sur sole respirent le savoir-faire et l’amour du pain.

