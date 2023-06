5 nouveaux restaurants à découvrir à Bruxelles

Dans la capitale, les bonnes adresses pour déguster un repas original et savoureux ne manquent pas. On y trouve des cuisines de tous les horizons, en passant par des fusions aventureuses et des classiques de la cuisine belge... Bref, la multiculturelle Bruxelles reste un spot idéal pour les gourmands. Sabato a visité cinq nouvelles adresses et fait le point.

1 | L'originalité de Kline

Nico Corbesier renfile sa toque de chef avec un nouveau restaurant dans l'une des rues les plus gourmandes du centre-ville: la rue de Flandre. Kline a ouvert ses portes début avril au rez-de-chaussée d’un boutique hôtel. La carte est courte, mais tendance. Les assiettes à partager sont réparties en deux groupes: "cold and fresh" et "hot and heavy". Résultat: des plats originaux et bien exécutés, des vins savoureux et des prix raisonnables, même si les portions sont parfois un peu maigres.