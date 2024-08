5 restaurants à découvrir de l'autre côté de la frontière

Dans son menu – 5 plats, 155 euros – Meliefste sert abondamment des huîtres zélandaises, de l'anguille de l'Escaut oriental et des coquillages du lac Veerse. Ceux-ci reçoivent en effet un traitement subtil; dans les assiettes très esthétiques, ce sont surtout les touches fraîches et acides qui se démarquent. On remarque que ce chef a travaillé dans des établissements de premier plan comme The Fat Duck à Bray, en Angleterre, et Maaemo à Oslo. De plus, il aime la fumée et le feu, et ces arômes épicent également ses plats. Son plat signature autour de la langoustine, de l'asperge, du céleri-rave et de la truffe (45 euros) est à nouveau un choc de produits de luxe.

Meliefste Wolphaartsdijkseveer 1, Wolphaartsdijk

Fermé le dimanche, lundi et mardi

Tel. + 31 1 13.58.13.26

restaurantmeliefste.nl

Lire aussi 5 restaurants et bars à vins nouveaux et intéressants cet été

3 | Auberge du Vert Mont à Boeschepe, France

Ode à la Flandre française

Distance de Bruxelles: 142 km

© Anne Claire Heraud

Cette ancienne auberge à peine à deux kilomètres de la frontière belge, avec vue sur les collines du Heuvelland, est étoilée au guide Michelin, mais manger ici est à peine comparable à une expérience dans la plupart des restaurants gastronomiques de haut niveau.

Publicité

Ainsi, l'Auberge, avec ses murs en briques et ses grandes poutres en bois, a toujours plus l'apparence d'un estaminet que d'un lieu de fine dining. Les piles de bois montrent également que le chef Florent Ladeyn aime cuisiner au feu ouvert. Ladeyn a repris l'affaire de ses parents et a résolument opté pour une cuisine centrée sur les produits de la Flandre française: il sert par exemple de la chicorée au lieu du café. Sur la carte des boissons, la bière semble aussi importante que le vin.

Dans le menu dégustation, on trouve typiquement un cracker aux fleurs et herbes de la région. Les frites dans un cornet avec une sauce dip au fromage Maroilles, garnies d'oignon brûlé, sont également un classique de Ladeyn. En plus des légumes, le chef aime travailler avec des morceaux de poisson ou de viande moins nobles, comme la langue de bœuf. Cela a l'avantage que les prix ici sont bas; un menu dégustation surprise coûte 50 euros. Pour ceux qui trouvent l'Auberge trop loin pour un aller-retour: il y a aussi des chambres.

Auberge du Vert Mont 1318 rue du Mont Noir, Boeschepe

Ouvert de mardi à samedi

vertmont.fr Conseil: Florent Ladeyn possède également d'autres établissements accessibles avec une touche franco-flamande à Lille (Bloempot, Bierbuik) et à Béthune (Bierbuik). À Bruxelles, il a conçu le menu du restaurant Klok à l'hôtel La Grande Cloche.

Lire aussi Les plus beaux domaines viticoles à visiter en Belgique

4 | Waldhotel Sonnora à Dreis, Allemagne

Trois étoiles Michelin depuis 25 ans

Distance de Bruxelles: 244 km

© Courtesy of Waldhotel Sonnora

D'un chef qui sert déjà une combinaison d'huître et de caviar avec les amuse-bouches, on peut s'attendre à une note salée. Et avec 339 euros pour 7 plats, Sonnora est en effet l'un des restaurants les plus chers d'Allemagne.

Publicité

L'imposant hôtel-restaurant blanc dans une petite commune rurale près de la Moselle a également trois étoiles au guide Michelin depuis 25 ans. Ces étoiles, il a même réussi à les conserver après la mort de son fondateur Helmut Thieltges en 2017. Magdalena et Clemens Rambichler, un couple qui avait travaillé pendant des années sous Thieltges à Sonnora, ont repris la légende. Ils le font avec beaucoup de panache et de respect pour la tradition.

Ainsi, Clemens Rambichler prépare toujours le plat signature de Sonnora, une tarte de rösti de pomme de terre avec tartare de bœuf et caviar. En arrivant à Sonnora, on voit un hôtel chic bien qu'un peu vieillot. Mais dès qu'on entre dans le restaurant, on découvre une machine bien huilée. L'intérieur est spacieux et ultra-luxueux, le service impeccable et chaleureux: rien ici n'est daté. Dans le menu, un produit de luxe succède à un autre. De la terrine de foie gras, anguille et truffe noire, on passe au wagyu et au turbot grillé au charbon de bois, avec fenouil-orange et vieux vermouth.

Les sauces sont principalement old school et parfaitement exécutées, les chariots de pain et de fromage sont imposants: c'est une cuisine de produits français de haut niveau. Et le prix? Après un repas mémorable, on comprend pourquoi c'est si cher: rarement mange-t-on autant d'ingrédients nobles en si grandes portions.

Waldhotel Sonnora 1 Auf dem Eichelfeld Dreis

Ouvert du jeudi soir au dimanche

+49 65.78.98.220

hotel-sonnora.de

Lire aussi 30 ans de Nobu: comment Nobu Matsuhisa et Robert De Niro ont construit un empire de luxe mondial

5 | Ryôdô, Luxembourg

Fusion franco-japonaise

Distance de Bruxelles: 216 km

© Courtesy of Ryodo

Publicité

Une maison discrète dans une banlieue de Luxembourg-ville est le décor quelque peu improbable du restaurant fusion japonais de Ryôdô Kajiwara. De l'extérieur, rien ne laisse deviner que l'on peut y manger des tempuras de crevettes, de la mousse de yuzu et du thon toro. À l'intérieur, tout est différent.

Dès que les rideaux s'ouvrent, le Japon devient tangible. Deux dames en kimono accompagnent les invités vers des tables sobres. Des murs blancs, des lattes de bois et encore plus de rideaux maintiennent la lumière et le style. Le chef japonais a ouvert cette adresse discrète en 2020, après un parcours chez des grands noms luxembourgeois comme Mosconi et Clairefontaine. Sa cuisine fusion franco-japonaise a immédiatement convaincu les guides. Ainsi, le chef a une étoile Michelin à son nom depuis 2022.

Sur une courte carte avec des sushis et des tempuras, le chef Kajiwara combine dans presque chaque plat une base japonaise avec des produits et techniques européens: avec une salade de concombre et de riz grillé, il sert de la burrata fumée. Dans le menu bento (72 euros) que Ryôdô ne sert que pendant le déjeuner, on trouve à la fois des olives, du pain et un petit gâteau de pommes de terre, aux côtés de la sauce teriyaki, des légumes marinés et du monaka, cette galette de riz japonaise. Le soir, il y a le choix entre trois menus dégustation, dont un en version végétarienne (102 euros).

Manger chez Ryôdô est une expérience à part, non seulement en raison du cadre, mais aussi en raison du sens très particulier de la texture et de l'assaisonnement de la cuisine japonaise. Une croquette de fèves edamame a un goût plutôt fade, mais dans le plat suivant, la qualité des produits de sashimi de thon et la douceur de la wasabi maison surprennent à nouveau.