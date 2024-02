5 restaurants belges où déguster une cuisine française classique

Thijs Vervloet a fait ses armes au restaurant 't Fornuis à Anvers ainsi qu’auprès du chef français Joël Robuchon. C'est là qu'il a développé son amour pour la gastronomie classique. Dans le cadre serein de son établissement situé près des étangs d'Averbode, on se régale de spécialités telles que homard à l'armoricaine, lièvre à la royale et soufflé au chocolat.

3 | Bozar, Bruxelles

Depuis qu’il a été sacré champion du monde de pâté en croûte en 2015 - le plat victorieux figure encore occasionnellement à la carte -, Karen Torosyan a fait de la revalorisation des classiques de la cuisine française l'œuvre de sa vie. Dans son restaurant Art déco situé dans le temple culturel Bozar, il offre des interprétations magistrales de spécialités telles que le bœuf rossini et le koulibiac de saumon.

4 | Francq, Anvers

Au sein de cet élégant hôtel-restaurant du centre d'Anvers, Tim Meuleneire associe plats contemporains et interprétations de recettes classiques, comme la raie à la grenobloise, cuite au beurre et servie avec du citron, des câpres et des croûtons de pain. Elle est ici accompagnée de pommes boulangères, un autre classique d'antan.