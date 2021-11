5 restaurants instagrammables et inoubliables

Un restaurant à cinq mètres sous la surface de la mer, ou une adresse où la nourriture est servie dans des fleurs suspendues sur le corps de danseurs. Les endroits les plus magiques pour prendre un repas.

Cuchara, Lommel

Vue en plein écran Cuchara est situé dans l'ancienne maison des grands-parents du chef, et les hautes fenêtres donnent sur le jardin dans la cour. ©Hendrik Gergen

Dans l'assiette - Tartare de bar et caviar accompagné d'umeboshi, une prune fermentée. Sushi à la truffe et au foie gras. Purée de plancton à l'huile de foin. Dans cet univers très particulier, jamais très éloigné de la cuisine japonaise, des saveurs et des techniques très singulières fusionnent, comme dans ce consommé de tomates aux perles de shiso.

En cuisine - Jan Tournier, qui a travaillé au restaurant Het Gebaar, a ouvert son établissement en 2009 dans le centre de Lommel, pas le spot le plus évident pour un restaurant aussi particulier. Néanmoins, quelques années plus tard, son talent a bénéficié d'une reconnaissance bien méritée: en novembre 2019, Tournier a décroché une deuxième étoile Michelin.

L'expérience - Cuchara est situé dans l'ancienne maison des grands-parents du chef, et les hautes fenêtres donnent sur le jardin dans la cour. Le décor, conçu par Tournier, est aussi inhabituel que sa cuisine: presque tout est noir, jusqu'à la bouteille d'eau sur le plateau de la table, noir lui aussi. Un tronc d'arbre en lévitation est suspendu au plafond: c'est le restaurant étoilé au look le plus insolite de Belgique.

L’addition - Un menu sept services revient à 155 euros; le menu dix services, 215 euros.

Lepelstraat 3, Lommel. Tél. 011 75 74 35. www.cuchara.be

Alchemist, Danemark, Copenhague

Vue en plein écran Un ancien entrepôt, non loin du centre-ville, sert de cadre spectaculaire à une expérience gastronomique de cinq heures, déclinée en 50 impressions.

Dans l'assiette - Une boule de neige d'eau de tomate, à manger avec des gants. Une réplique de cuisse de poulet, servie dans une cage qui rappelle l'espace accordé à une poule d'élevage. Une omelette dont l'apparente membrane de jaune d'œuf contient une garniture de comté et d'œuf. Un pain constitué de 50 couches de fécule de pomme de terre. Un filet de pigeon qui passe par un bain de cire d'abeille avant d'être servi garni de plumes.

En cuisine - L'alchimiste Rasmus Munk (30 ans) invite à vivre une expérience holistique, qui mène à réfléchir à des questions éthiques, comme l'élevage. La méthode qu'il utilise pour y parvenir est des plus impressionnantes. Fin 2019, sept mois à peine après l'ouverture de son restaurant, le chef a décroché deux étoiles Michelin.

L'expérience - Un ancien entrepôt, non loin du centre-ville, sert de cadre spectaculaire à une expérience gastronomique de cinq heures, déclinée en 50 impressions. Dès que l'immense porte de bronze s'ouvre, les convives se retrouvent dans cinq pièces, allant d'un lounge avec fauteuils à un dôme géant sur les parois duquel défilent les images de projections vidéos. "Je voudrais donner aux clients le sentiment d'avoir laissé la réalité derrière eux", explique le jeune chef. Pari gagné.

L'addition - Le menu cinquante impressions coûte 3.500 DKK (470 euros).

Refshalevej 173 Couronnes, Copenhague. Tél. +45 (0)31 71 61 61. www.alchemist.dk

Under, Norvège, Lindesnes

Vue en plein écran On ne va pas mâcher ses mots: c'est avant tout l'emplacement époustouflant à cinq mètres sous la surface de la mer qui fait l'expérience. ©rv

Dans l'assiette - La concordance s'impose, bien sûr. Lorsqu'on gère un restaurant sous-marin, on veille également à ce que l'assiette envoie le message correspondant. Résultat: escargots de mer, algues, poissons et coquillages jouent les vedettes dans ce lieu spectaculaire. On pourra même y voir ce qui se trouvera dans l'assiette.

En cuisine - Le Danois Nicolai Ellitsgaard est un fervent adepte de la cuisine nordique. Avec son personnel, il écume les forêts et les mers environnantes à la recherche d'ingrédients intéressants et essentiellement locaux. Il les combine dans un menu fixe qui peut être accompagné de jus ou de vin.

L'expérience - On ne va pas mâcher ses mots: c'est avant tout l'emplacement époustouflant à cinq mètres sous la surface de la mer qui fait l'expérience. Under offre ainsi un regard exclusif sur l'écosystème marin de l'Atlantique Nord. En norvégien, under signifie "sous" (comme on l'aura sans doute deviné), mais aussi "merveille", un second sens qui trouve ici parfaitement sa place.

À conseiller - On ne peut que conseiller de réserver bien à temps. Les réservations sont déjà prises en compte pour l'été 2022.

L'addition - Le menu immersion (un nom qui en dit long) revient à 2.450 couronnes norvégiennes, soit environ 250 euros. Le vin coûte 170 euros de plus, et les jus environ 85 euros. Inattendu: on ne prend connaissance du menu qu'au moment de l’addition.

48 Bålyveien, 4521 Lindesnes. www.under.no

DiverXO, Espagne, Madrid

Vue en plein écran La salle, aménagée dans un hôtel NH, par ailleurs des plus sages, est une ode surréaliste à l'imagination. ©@JavierPeñas

Dans l'assiette - Langue de veau, piments habanero, œufs de poisson volant et riz croustillant: voilà un des plats étranges du menu dégustation douze services. Parfois, des plats signature se retrouvent au menu, comme le homard de Galice qui semble s'être échoué sur la plage, entouré d'une peau de fleurs et de lait de bufflonne, et d'un chutney de tomates. Nettes influences asiatiques.

En cuisine - Dabiz Muñoz (41 ans) a ouvert DiverXO en 2007. À 33 ans, il est devenu le deuxième plus jeune chef à décrocher trois étoiles Michelin. Sa première expérience a eu lieu au Viridiana, à Madrid, son restaurant préféré de l'époque. Les influences asiatiques dans ses préparations viennent de ses expériences professionnelles londoniennes, chez Nobu et Hakkasan.

L'expérience - Cochons volants, cônes de glace géants et sièges roses. La salle, aménagée dans un hôtel NH, par ailleurs des plus sages, est une ode surréaliste à l'imagination. Un "wacky wonderland", comme l'ont déclaré les rédacteurs du World's 50 Best Restaurants lors de leur visite.

À conseiller - Au septième étage du centre commercial El Corte Inglés à Madrid, Muñoz a ouvert StreetXO, un bistrot branché.

L'addition - Le menu des cochons volants revient à 250 euros.

NH Eurobuilding, Calle del Padre Damián, Madrid. Tél. +34 (0)915 70 07 66, diverxo.com

Sublimotion, Espagne, Ibiza

Vue en plein écran Car chez Sublimotion, rien n'est habituel: les préparations sont servies dans des fleurs suspendues, sur le corps de danseurs, par les autres convives ou encore sous forme de plateau-repas d'avion.

Dans l'assiette - Chez Sublimotion, rien n'est habituel: les préparations sont servies dans des fleurs suspendues, sur le corps de danseurs, par les autres convives ou encore sous forme de plateau-repas d'avion. Plus qu'un restaurant, Sublimotion est un spectacle total.

En cuisine - L'été dernier, Sublimotion a présenté son premier Cyberchef, un avatar virtuel qui rend visite à chaque convive pour préparer un plat (numérique), un genre de jeu vidéo culinaire ébouriffant. Le chef en chair et en os est Paco Roncero, un homme qui ne cache pas son amour de la technologie. Il est à la tête de nombreuses cuisines de par le monde, mais son restaurant La Terrraza del Casino à Madrid lui a valu deux étoiles Michelin.

L'expérience - Une expérience totale de goûts, de jeux de lumière, de performances, de musique et de réalité virtuelle. Un tour du monde sensationnel unique en son genre.

À conseiller - Ceux qui souhaitent réitérer l'expérience Sublimotion peuvent désormais se rendre dans la toute nouvelle adresse à Dubaï.

L'addition - Chaque jour, vingt personnes préparent le spectacle du soir, et l'addition s'en ressent. Avec 1.500 euros pour un dîner de trois heures, c'est le restaurant le plus cher du monde. Faites-vous inviter!