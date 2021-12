6 restaurants belges où manger avec bonne conscience

La nature et le naturel sont les ingrédients de ces adresses. Vive le local!

Humus x Hortense, Bruxelles

DANS L'ASSIETTE Dans l’atmosphère d’un salon de thé précieux, la gastronomie botanique et la cuisine "des racines aux feuilles" sont pratiquées ici à haut niveau. En 2019, lors du sommet We’re Smart Taste, l’adresse a décroché le titre de Meilleur restaurant vegan du monde. Dans la dernière édition du Guide Michelin, il a été récompensé d’une étoile verte.

Vue en plein écran ©EquinoxLightPhoto

EN CUISINE Le chef, Nicolas Decloedt, photographe de formation et meilleur cuisinier de légumes 2018 selon Gault&Millau, a travaillé dans des restaurants de premier plan tels que Mugaritz, In De Wulf et Bon Bon. Il cuisine avec l’historienne d’art Caroline Baerten, également sommelière, nutritionniste et psychothérapeute sur le thème food and mood.

L'EXPÉRIENCE La philosophie du zéro déchet est ici pratiquée sans concessions. Les plats sont magnifiquement parfumés, notamment grâce aux techniques de fermentation. Les gastronomes sont le public visé, et non les végétariens ou les vegan. Un pur bonheur.

À CONSEILLER Les parties de légumes qui n’ont pas leur place dans l’assiette se retrouvent dans des cocktails aussi originaux que délicieux.

L'ADDITION Lunch à partir de 39 euros. Le grand menu dégustation, boissons comprises revient à 138 euros.

Vue en plein écran ©Maurine Buchet

Rue de Vergnies 2, 1050 Bruxelles. Tél. 0474 65 37 06. www.humushortense.be

Le Local, Bruxelles

Vue en plein écran La cuisine pratique le zéro déchet, travaillant avec bonheur et créativité ce que d’autres mettraient à la poubelle. ©Le Local

DANS L'ASSIETTE La cuisine suit le principe de l’économie circulaire: une ode saine au terroir belge, avec des plats de saison et une large place faite aux légumes de saison. En hiver, les tomates et les concombres qui sont servis ont été mis en conserve ou saumurés.

EN CUISINE Le Local est un restaurant coopératif de quartier établi à Ixelles, fondé par Aubane Verger et Laura Peraia. La cuisine est animée par différents chefs créatifs.

Vue en plein écran ©Le Local

L'EXPÉRIENCE 80% des ingrédients de l’assiette proviennent d’agriculteurs durables. La cuisine suit les règles de la philosophie zéro déchet: ce que d’autres jetteraient est transformé de manière créative en un plat nouveau ou un assaisonnement intéressant. Plusieurs méthodes innovantes sont utilisées dans ce but: par exemple, les épluchures de légumes sont séchées et réduites en poudre.

À CONSEILLER Le Local étant très saisonnier et ne travaillant qu’avec des produits locaux, le menu change fréquemment. La surprise est au rendez-vous.

L'ADDITION Un menu trois services coûte 33 euros.

Rue de la Longue Haie 51, 1000 Bruxelles. Tél. 02 647 68 03. www.lelocalbxl.be

San Sablon, Bruxelles

Vue en plein écran La philosophie de San Sablon: raffinement, technicité, saisonnier, local pour les produits et international pour le concept. ©San Sablon

DANS L'ASSIETTE San Sablon, mais aussi le Vertige (l’ancien San Bruxelles de la rue de Flandre), Toshiro à Saint-Gilles et le Rizom au Grand-Hornu: toutes ces adresses sont autant de satellites du restaurant doublement étoilé L’Air du Temps de Sang Hoon Degeimbre. Ils ont en commun une philosophie: une cuisine originale, raffinée et technique, à base de produits de saison en circuit court, néanmoins très internationale. Symbole parlant: les préparations servies dans un bol se dégustent à la cuillère.

EN CUISINE Le talentueux Valerio Borriero a fait ses armes à la Villa in the Sky et à L’Essentiel de Raphaël Adam. En outre, une exigence dans ce concept, il a voyagé et a notamment travaillé au restaurant Au pied de Cochon à Montréal.

Vue en plein écran

L'EXPÉRIENCE Les légumes jouent le rôle principal et la limitation des déchets est un principe de base qui apporte son lot de conséquences. Le chef n’achète que des animaux entiers, poulets et canards, par exemple, et il ne jette rien: les os pour les bouillons, les têtes pour les sauces, etc. Pour cette raison, et parce que le volume du frigo est limité, les animaux de plus grande taille (porcs et cerfs, par exemple) ne sont plus utilisés.

À CONSEILLER Gnocchi sardes aux champignons sauvages et beurre de chicorée. En plus d’être extrêmement savoureux et parfaitement local (pas de café!), ce plat réunit également les racines belges et italiennes du chef.

L'ADDITION Un menu trois services est proposé à midi pour 45 euros. Les deux autres menus coûtent 80 et 95 euros.

Rue Joseph Stevens 12, 1000 Bruxelles. Tél. 02 512 42 12. www.sansablon.be

Hors Champs, Gembloux

Vue en plein écran Sur le site de Hors Champs, vous pouvez non seulement manger de la bonne nourriture locale, mais aussi passer la nuit dans le B&B du chef Stefan Jacobs et sa femme. ©Mohammed Houssein

DANS L'ASSIETTE Le pain au levain fait maison, les légumes venus tout droit du potager et les meilleurs produits de fournisseurs locaux jouent les vedettes dans le cadre magnifique d’une ferme en carré du XIXe siècle. Idyllique!

EN CUISINE Le chef Stefan Jacobs n’avait que 23 ans quand il a décroché sa première étoile Michelin au Va Doux Vent. En 2016, son épouse Aurélie Leempoel et lui ont acheté ce magnifique endroit.

Vue en plein écran ©Mohammed Houssein

L'EXPÉRIENCE Jacobs suit de près les saisons et adapte régulièrement le menu. Une préparation aux trois textures de tomates, un thon flambé et une mousseline de saumon restent gravés dans notre mémoire.

À CONSEILLER Pour que l’expérience Hors Champs soit complète, réservez une nuit dans le B&B ouvert par le couple.

L'ADDITION Lunch à partir de 35 euros, menu découverte en quatre services à partir de 55 euros.

Vue en plein écran ©Mohammed Houssein

Chaussée de Wavre 170, 5030 Gembloux. Tél. 081 34 10 97. www.hors-champs.be

Heritage, Gand

Vue en plein écran L’adresse pour un repas raffiné et respectueux de l’environnement, dans un cadre agréable et paisible. ©Heritage

DANS L'ASSIETTE La cuisine saisonnière de Heritage s’appuie sur les légumes locaux, les épices et le poisson. Les préparations, fraîches et éclatantes, sont de véritables bombes gustatives.

Vue en plein écran

EN CUISINE Heritage est l’idée originale du chef Sebastian Sandor, mais, depuis cette année, c’est la cheffe allemande Nadina Zimmermann qui officie en cuisine. Au cours de ses voyages, cette dernière est tombée amoureuse de la cuisine latino-américaine, et on ne peut l’ignorer. Elle a également travaillé chez Pastorale (deux étoiles) et à la Villa René Lalique (deux étoiles). L’influence de la haute cuisine se reflète dans le dressage subtil des assiettes.

À CONSEILLER La cheffe propose un menu cinq services (légumes ou poisson), mais on peut également se laisser guider par la carte, dont les plébiscitées aubergines au yaourt et aux lentilles, ou le succulent poisson du jour au chou blanc et mole verde. Comme le restaurant travaille avec l’offre de saison, la carte varie.

L'ADDITION Le menu poisson cinq services coûte 56 euros et la version légumes, 54 euros.

Rodekoningstraat 12, Gand. Tél. 09 278 10 00. www.heritage.gent

Arabelle Meirlaen, Marchin

Vue en plein écran Une cuisine à la fois gourmande et innovante qui se base sur l’intuition d’Arabelle, au service de notre santé. ©Arabelle Meirlaen

DANS L'ASSIETTE On trouve ici une cuisine pionnière, originale, curieuse de tout ce que la cheffe fait pousser dans son potager. Une cuisine à la fois gourmande et innovante qui se base sur l’intuition d’Arabelle, au service de notre santé.

Vue en plein écran ©Arabelle Meirlaen

EN CUISINE Arabelle s’est fait un prénom aussi lumineux que son restaurant et la grande terrasse qui invite à visiter un jardin digne d’un cabinet de curiosité.

L'EXPÉRIENCE Sans être totalement végétal, bien qu’il y ait une proposition vegan, la cuisine d’Arabelle part de ce qu’offre le potager dans sa saison ou des conserves faites maison. Influencée par une formation ayurvédique, elle appuie sa créativité sur les bienfaits des ingrédients sur notre organisme, le goût en plus.

À CONSEILLER Tout, mais en particulier un carpaccio à base de pastèque, un steak tartare de betteraves rouges agrémenté d’un jaune de mangue ou son incontournable lingot de foie gras. Et les desserts inspirés par les parfums comme la petite robe noire de Guerlain.

L'ADDITION Le menu cinq, six et sept services: 80, 100 et 120 euros.