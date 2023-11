À Forest, café Honest | Une nouvelle adresse pour un déjeuner réussi

Et le bon café, ça nous connait. Alors, un matin glacial d'automne, on se résout à venir tester cette nouvelle pépite logée dans un quartier de la capitale en pleine ébullition. Passé le pas de la porte, l'odeur de beurre qui s'échappe des croissants et pains au chocolat tout droit sortis du four embaume la pièce. L'atmosphère est celle d'un matin calme. À 8 heure, dès l'ouverture, quelques habitués s'installent avec un café et leur ordinateur. Honest est l'endroit idéal pour interrompre sa journée de télétravail emmitoufflé dans un plaid contre un bon café attablé dans un lieu agréable.