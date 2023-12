À Ottignies, le restaurant Cécila est de retour | Bon, mais trop cher

Cécila est de retour! Le restaurant bruxellois a mis la clé sous la porte en 2017 au bout de quatre ans, suite aux problèmes de mobilité dans le centre. Pourtant, Mélanie Englebin avait réussi à rassembler un grand nombre d'aficionados, ainsi que le titre de Jeune Chef 2017 décerné par Gault&Millau, grâce à ses plats délicats regorgeant d'associations insolites, dont son merveilleux plat signature dans lequel elle associait calamar et pigeon.

Après cet épisode en tant que restauratrice, la jeune femme entame une nouvelle vie dans le rôle de cheffe à domicile, constatant qu'elle préfère se consacrer à la cuisine plutôt qu'à la gestion d'un établissement. Mais voilà: six ans après la fermeture de son enseigne, elle change d'avis et, à la fin du mois d'octobre, elle inaugure son nouveau restaurant.

Ce nouveau Cécila – dont le nom est un hommage à la mère de la cheffe – se trouve dans un quartier résidentiel d'Ottignies, dans une charmante villa blanche au toit de chaume où vivaient le comte et ancien bourgmestre, Yves du Monceau, et sa famille. L'ambiance est restée familiale: les convives peuvent prendre l'apéritif installés dans les confortables fauteuils de ce qui fut le salon, et les chambres du premier étage ont été aménagées en boutique-hôtel.