À Saint-Gilles, la cuisine familiale du restaurant Tokidoki

Tokidoki est logé dans la commune de Saint-Gilles à Bruxelles. Le restaurant sait surprendre avec une cuisine singulière inspirée du monde entier, tout en restant accessible.

Sur la chaussée d'Alsemberg, du côté de Saint-Gilles, à Bruxelles, une devanture attire l'attention. "Grandmother style food" clame le slogan écrit à la peinture blanche sur la vitrine de ce petit restaurant qui affiche systématiquement complet. Chaleureux et sans prétention, Tokidoki ne paye pas de mine et on s'y sent tout de suite bien. Comme à la maison, la modeste cuisine ouverte nous permet d'épier le duo de chefs aux commandes, et ça, on adore!

"J'ai vécu comme artiste au Japon pendant cinq ans, mon travail a souvent pris la forme de vidéos qui ont comme thème la culture gastronomique japonaise. Une fois rentré en Europe, j'ai voulu faire connaître les plats qu'on trouve rarement sur les menus des restaurants japonais ici", explique le fondateur Loïc.

Publicité

Après quatre ans, le restaurant s'est fait connaître et a pris de l'ampleur. "J'ai ensuite eu la chance de trouver deux cuisiniers talentueux qui ont apporté une note plus professionnelle dans les techniques et la présentation", poursuit-il.

Le restaurant Tokidoki propose une cuisine familiale et contemporaine, qui puise son inspiration dans la cuisine du monde entier.

Mais progressivement, l'équipe s'est sentie à l'étroit dans cette offre restreinte: "Tout en continuant à proposer un menu japonais à midi, je leur laisse désormais carte blanche le soir", confie Loïc. Aujourd'hui, Tokidoki propose une cuisine familiale et contemporaine, qui puise son inspiration dans le monde entier, avec un accent porté sur le végétal. Le menu est changeant, et l'idée est d'y piocher un plat principal avec quelques accompagnements.

Une cuisine originale et accessible