Ander, un restaurant gastronomique intime à Nieuport

Le choix de plats proposés au restaurant a tendance à se réduire de plus en plus. C’est le cas du restaurant Ander, qui ne propose qu’un menu unique. Aussi, dans ce petit restaurant du centre de Nieuport, on ne peut pas choisir l’heure à laquelle on souhaite venir. Une fois la réservation effectuée, il vous sera demandé de vous présenter à une heure précise: 12h30 pour le lunch, 19h15 pour le dîner.