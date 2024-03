Au Phil des Saveurs | Des prix doux pour de beaux produits méditerranéens

Le chef Philippe Garcia témoigne d’une longue expérience à Namur et dans les environs. L’aventure a commencé en 2011 avec l’ouverture d’un restaurant gastronomique près du casino. Après l’avoir converti en bistro, en 2022 Phil l’a installé dans sa maison dans la campagne de Bois-de-Villers , une commune de Profondeville, avec vue sur la piscine et les prairies environnantes. Le Bistro Phil est aujourd’hui devenu Au Phil des Saveurs, un restaurant où le chef réalise une cuisine de plus haute volée. Les convives peuvent l’observer à l’œuvre dans sa cuisine ouverte, un spectacle qui vaut le détour. Dans la lumineuse salle, Vera, son épouse, assure un service attentif.

Comme son patronyme l’indique, le chef est d’origine espagnole, ce qui se reflète également dans son menu qui, du chorizo à la Cecina de León en passant par la fregola sarda et l’agneau de Lozère, fait appel aux beaux produits du terroir méditerranéen. Et les prix sont doux: on se compose un menu à partir de quatre entrées et autant de plats et de desserts: 49 euros pour trois services, 59 euros pour quatre services. En prime, on nous présente deux dégustations: un ceviche peu convaincant et un morceau de calamar croustillant accompagné d’une crème de piquillos qui, lui, offre une grande satisfaction gustative.