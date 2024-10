Bienvenue dans l'hôtel particulier du chef Nicolas Misera, pour un dîner privé

C'est dans cet hôtel particulier du XVIe siècle en plein centre d'Anvers que Nicolas Misera cuisine pour des convives en petit comité. © Senne Van der Ven & Eefje De Coninck

Ce qui fait aussi partie de l'expérience, c'est de se perdre. Les clients qui obtiennent l'adresse privée ont souvent du mal à trouver l'entrée, car elle est bien cachée dans une ruelle du XVIe siècle, à l'ombre de la cathédrale, la Vlaeykensgang. Dans les années 60, alors que les maisons Renaissance délabrées menaçaient d'être démolies, le marchand d'art Axel Vervoordt est intervenu: avec l'aide de son père, il a acheté l'intégralité de la ruelle pour "restaurer et réhabiliter ces maisons oubliées".

Ce premier projet de restauration a jeté les bases de l'empire Vervoordt, mais il a aussi failli le mener à la faillite. En 1969, Vervoordt a 21 ans, comme Hans Misera, le père de Nicolas, qui décroche cette même année sa première étoile Michelin avec L'Huîtrière à Blankenberge, devenant ainsi le plus jeune chef étoilé du pays. Axel Vervoordt transforme les entrepôts et les maisons historiques en lofts, appartements, boutiques et restaurants. Puis, en 1986, il déménage au château de 's-Gravenwezel avec toute sa famille. Son fils Boris n'a que 12 ans, mais il reviendra habiter dans cette ruelle historique après ses études, en 1997, et ce pendant 27 ans.

Le couple adore écumer les antiquaires où il déniche des objets éclectiques variés et originaux. © Senne Van der Ven & Eefje De Coninck

"Nous souhaitons que nos convives vivent une soirée décontractée chez nous. Nous leur proposons un menu sept services, mais je demande carte blanche." Nicolas Misera Chef

"Boris Vervoordt vivait et travaillait dans ce loft, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui", explique Nicolas Misera. "Il y organisait des dîners, des concerts, des vernissages et des fêtes. Nous voudrions à notre tour écrire de nouvelles histoires ente ces quatre murs. Joost Zweegers, le chanteur de Novastar, m'a promis de venir jouer un soir si nous installons un piano. Et quand Nick Cave viendra à Anvers le mois prochain pour deux concerts, il pourra venir dîner ici. Nous veillerons à lui offrir une compagnie digne de l'occasion. Nous voulons que les gens vivent des expériences inoubliables chez nous."

Ruelle historique

En s'installant dans la Vlaeykensgang et en y organisant des dîners privés, le chef écrit une nouvelle page dans l'histoire gastronomique de la ruelle. En 1973, le chef Roger Souvereyns y avait ouvert Sir Anthony Van Dijck, le grand restaurant repris par Marc Paesbrugghe en 1979. Au sommet de sa gloire, l'établissement arborait deux étoiles Michelin, que Paesbrugghe a rendues en 1992 pour suivre une nouvelle approche culinaire. "Je me souviens d'être allé dîner avec mes parents chez Sir Anthony Van Dijck", raconte Nicolas Misera. "Marc était un ami d'enfance de mon père. lls ont collaboré pour faire de grands banquets au casino d'Ostende, où mon père avait été nommé chef par la famille Vanmoerkerke. C'est là qu'il est devenu le chef culte de la jet-set."

Yasmin Weyn a su créer une ambiance spécifique grâce à une sélection spécifique de verrerie, de céramique et de vaisselle. © Senne Van der Ven & Eefje De Coninck

Le slogan "À la vie d'artiste" du restaurant de Nicolas Misera est un hommage à son père, Hans Danneels, qui, après une carrière mouvementée en tant que chef, s'est réinventé en tant qu'artiste sous le pseudonyme de Misera. Depuis la mort de Danneels en 2015, Nicolas, son plus jeune fils et le seul de ses quatre enfants à être devenu chef, porte fièrement ce nom. Dans la salle à manger où se déroulent les dîners privés, un tableau de Misera senior est accroché près de la table, comme si le père veillait sur son fils. Hélas, il n'a pas pu voir Nicolas décrocher sa première étoile Michelin en 2023.

L'intérieur en clair-obscur du restaurant Misera a été conçu par Bjorn Verlinde, mais son minimalisme sophistiqué n'aurait pas convenu à la Vlaeykensgang. "Le bâtiment avait déjà une patine et une texture uniques. Quand la lumière y pénètre, c'est comme un tableau. Ici, c'est le temps qui a été le seul artiste pendant 400 ans", explique Weyn, qui a travaillé pendant 10 ans pour le concept store Graanmarkt 13.

Dans la salle à manger où se déroulent les dîners privés, un tableau de Misera senior est accroché près de la table, comme si le père veillait sur son fils. © Senne Van der Ven & Eefje De Coninck

Bien que l'ambiance wabi-sabi des Vervoordt soit encore palpable, Weyn ne se laisse pas intimider par ses prédécesseurs. "Avec notre famille, nous écrivons ici notre propre histoire. Nous sommes aussi des collectionneurs d'art et, durant notre temps libre, nous écumons les marchés d'antiquités et les boutiques vintage. Nous avons déjà rapporté d'Italie, de France et du Portugal de magnifiques pièces empreintes d'histoire, que nous combinons, par exemple, avec une superbe armoire héritée du père de Nicolas."

Tranquillité

L'an dernier, lorsque Nicolas Misera et Yasmin Weyn se voient proposer cet immense bâtiment de quatre étages via Immodôme, il était vacant depuis plusieurs mois déjà. "Yasmin était impressionnée par le bâtiment, qu'elle trouvait beaucoup trop grand et un peu humide. Par contre, moi, j'ai immédiatement été séduit", se souvient Nicolas Misera. Peut-on y voir l'audace héritée de son père? "Yasmin et moi nous connaissons depuis un peu plus de cinq ans. Durant cette période, nous avons déménagé quatre fois, eu deux enfants et ouvert notre propre restaurant étoilé. Jean, notre plus jeune fils, est né deux semaines avant l'ouverture de Misera. C'est vrai, notre vie est assez trépidante."

Pourtant, ils affirment avoir trouvé une tranquillité sans précédent dans leur maison de la Vlaeykensgang. "Nous vivons en plein centre-ville et pourtant, c'est incroyablement paisible", explique Misera. "Avant, nous habitions une jolie maison à Berchem, près d'un parc et de bons magasins spécialisés. Mais je trouvais ça trop compliqué pour les déplacements. Maintenant, nous sortons de chez nous et nous sommes en ville."

© Senne Van der Ven & Eefje De Coninck

Pour être honnête, après 27 ans sous la gestion des Vervoordt, le triplex avait besoin d'un coup de neuf. Les Misera ont donc commencé par rafraîchir la cuisine et les chambres des enfants. "L'une de ces chambres aurait accueilli le rappeur américain Kanye West pendant trois semaines", raconte le chef. La famille vit au deuxième étage, tandis que les dîners privés se déroulent dans leur salon bordeaux, au premier. "J'admets que vivre sur deux étages n'est pas toujours pratique, mais ce qui est agréable, c'est que pendant les dîners privés, les enfants dorment juste au-dessus. Le babyphone se trouve dans la cuisine."

Nicolas Misera et Yasmin Weyn dorment tout en haut, dans l'unique chambre à coucher que Boris Vervoordt avait à l'époque lambrissée de planches usées par le temps. "Le matin, j'ai l'impression de me réveiller dans un chalet des Alpes, mais depuis la terrasse, on voit la tour de la cathédrale", témoigne Misera. Il rêve de transformer cette terrasse en espace pour l'apéritif. À l'époque de Boris Vervoordt, la terrasse intégrée servait de "lapidarium", soit une bibliothèque extérieure conceptuelle créée par l'architecte paysagiste Erik Dhont, où Vervoordt laissait une collection de pierres se couvrir de mousses végétales. "Boris a laissé quelques-unes de ses pierres ici", explique Weyn. "On nous a dit qu'il est parti avec beaucoup de nostalgie. Depuis, il n'est plus jamais revenu, mais nous espérons l'accueillir un jour à l'occasion d'un dîner privé."

La chambre à coucher dont les murs ont été recouverts de planches usées par Boris Vervoordt. © Senne Van der Ven & Eefje De Coninck