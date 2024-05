Chef étoilé Viki Geunes | "Veut-on qu’en Belgique, la gastronomie finisse comme la Sabena?"

Le chef triplement étoilé Viki Geunes nous parle de ce qui le fait se lever de son fauteuil "Vedel 100" de Miyazaki: Will Guidara, Aston Martin et Chet Baker.

Quelle est la chaise de votre vie?

"Le fauteuil 'Vedel 100', de la Miyazaki Chair Factory. Nous l’avons acheté pour notre appartement, où nous venons d’emménager. Avec son revêtement en peau de mouton, il est d’une douceur exceptionnelle. Son concepteur, Kristian Vedel, était berger. Son éditeur, Miyazaki, associe la précision japonaise à l’authenticité et l’histoire. Le Japon est pour moi une source d’inspiration, et pas seulement en cuisine. Nous avons beaucoup à apprendre de sa rigueur et de son apparente simplicité, mais c’est plus dans la recherche de l’équilibre que le Japon excelle. Si l’on maîtrise cet aspect, on devient une meilleure personne, mais aussi un meilleur entrepreneur et un meilleur chef."

"Je ne suis pas ébloui par les célébrités et je préfère être entouré de mon cercle d’amis." Viki Geunes Chef

À qui attribueriez-vous une chaire?

"Il y a des années, Will Guidara, chef et entrepreneur américain à la tête du restaurant trois étoiles Eleven Madison Park, a déclaré: ‘Service is black and white, hospitality is colour, mais l’un ne peut exister sans l’autre.’ Il faisait référence à la collaboration entre la cuisine et le service pour atteindre une hospitalité mémorable. Une déclaration à la Steve Jobs que j’ai toujours en mémoire parce qu’elle s’applique à tout: un restaurant, un mariage ou une entreprise. Cette déclaration est criante de vérité. Grâce à Guidara, j’ai commencé à voir la vie autrement."

Le "Vedel 100" est une édition limitée du fauteuil "Modus" de Kristian Vedel, produit par la Miyazaki Chair Factory à l’occasion du centième anniversaire de la naissance de Vedel, en 2023. © Alexander D'Hiet

Qui aurait sa place au dîner de vos rêves?