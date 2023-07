Des bars à vin à (re)découvrir à Bruxelles

Calmos propose du vin à la tireuse en plus des nombreuses bouteilles disponibles.

Ouvert du lundi au samedi à partir de 17h30.

@calmos_lebar

CALMOS - Bistroquet - CAVISTE, Rue de Tamines, Saint-Gilles, Belgique Rue de Tamines 1, 1060 Saint-Gilles, Belgique

2 | La Flaque

Sainte-Catherine

Sur la place Sainte-Catherine se cache une petite enseigne au nom scandé par un néon rose fluo: La Flaque. Fondé il y a trois ans par Charlotte et Farid, ce bar à vin rétro casse les codes: "J'ai toujours aimé les établissements avec une âme, explique Farid. J'aime l'esprit punk, quand la musique va fort et que les gens se lâchent. Je veux que ce soit dynamique et électrique", explique fièrement Farid.

La Flaque est un petit bar à vin tenu par Farid, situé sur la Place Sainte-Catherine.

Passer la porte de La Flaque, c'est faire un saut dans les seventies. Tout le mobilier est chiné, et la décoration haute en couleur. Le lieu mêle un esprit déjanté avec l'athmosphère chaleureuse d'un salon de thé. "Chez nous, il n'y a pas de bois, mais seulement du béton et du plexiglas avec des couleurs vives. On ne voit pas ça partout", se réjouit Farid. Le patron est à l'écoute et ne manque pas de communiquer sa bonne humeur aux clients.

À La Flaque, l'ambiance est vintage grâce un mobilier chiné haut en couleur.

La carte des boissons est exclusivement réservée aux vins natures, provenant notamment de la région des Abruzzes, dont est originaire Farid (mais pas que). "Je cherche à avoir des vins assez extrêmes, acides, et qui sentent la ferme", prévient-il comme pour dissuader les fines bouches attachées au vin conventionnel.

En cuisine, Alexandra - bouchère de formation - propose des plats simples et copieux pour rassasier les estomacs valeureux des amateurs de vins. "Dans l'assiette, j'aime la générosité à l'italienne", résume Farid. On ne vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir...

À La Flaque, l'ambiance est vintage grâce un mobilier chiné haut en couleur.

La Flaque Ouvert tous les jours de 17h à minuit, sauf le mardi et le dimanche.

@laflaque_bar

La Flaque, Quai aux Briques, Bruxelles, Belgique Quai aux Briques 84, 1000 Bruxelles, Belgique

3 | Achille

Schaerbeek

Achille Collignon est l'ancien bourgmestre de Schaerbeek. Sur la place homonyme, Sébastien a fondé un bar à vin il y a un peu plus de deux ans. Et il a choisi ce même prénom pour le baptiser. "À la base, je voulais absolument un nom en référence à l'argo du vin, et puis finalement, j'ai trouvé ça marrant de le baptiser du prénom de Monsieur Collignon." Chez Achille, la mission est simple: faire découvrir les plaisirs du vins natures à des prix accessibles. Le premier vin est à 3,80 euros le verre. "On accorde beaucoup d'importance à ne pas donner un aspect élitiste au vin nature, tout en servant de très bonnes choses", explique Sébastien.

Chez Achille, l'objectif est de proposer de nombreux vins natures à des prix accessibles.

Également fondateur de la bièrothèque Le Barboteur, ce Bruxellois se dit "passionné de boissons fermentées". Il nourrit une vraie exigence dans la démarche et la traçabilité des produits. Sébastien a d'ailleurs rencontré tous les vignerons dont il propose les bouteilles dans son établissement, au détour de salons ou en visitant directement leur domaine. À la carte, le choix est large avec des vins exclusivement européens.

Achille met également l'accent sur la cuisine. Au menu: des plats à partager qui changent très régulièrement selon les saisons et les arrivages. "On se situe entre le restaurant et le bar. On ne propose pas un menu entrée-plat-dessert mais plutôt une expérience conviviale où on partage quelques assiettes entre amis en dégustant des bonnes bouteilles." À la carte, on trouve des huîtres, mais aussi un Vitello Ternara à la mayonnaise aux anchois, des couteaux au beurre miso ou encore une salade de nouilles soba aux légumes de saison.

Achille propose une petite carte de plats à partager qui change très régulièrement.

Ouvert du lundi au samedi, à partir de 17h.

@achille1030

4 | Fermento

Ixelles

Fermento a vu le jour il y a près de deux ans. Né d'une collaboration entre trois amis, il s'agissait d'abord d'une petite boutique d'importation de vin, avant de devenir un véritable wine bar. Aujourd'hui, Paolo , Giuseppe et Jacopo s'activent pour transmettre leur passion pour le vin et la bonne cuisine dans ce charmant établissement au coeur d'Ixelles, à deux pas de la place Fernand Cocq.

"Fermento", comme fermentation, en clin d'oeil à la manière de produire du vin, mais aussi "parce qu'on utilise ce terme en italien pour évoquer un endroit où il y a beaucoup de monde et d'agitation", explique Giuseppe. Car la convivialité est le maître-mot ici.

Fermento propose tout type de vins: du nature au plus conventionnel.

Chez Fermento, on propose tout type de vins: "Nature, bio ou classique, nous aimons les vins bien faits pour tous les goûts", affirme Giuseppe. Les trois passionnés aiment faire le tour des foires et des domaines avant de jeter leur dévolu sur des bouteilles. "On aime les vins du monde entier, mais pour l'instant on a davantage de références de vins français, italiens et espagnols car on a plus de contacts avec ces vignerons-là". Au total, plus de 300 références sont logées dans la cave. Et ils ne veulent pas s'arrêter là, comme l'explique Giuseppe: "Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles bouteilles provenant de petits domaines, d'appellations presque inconnues."

Fermento se veut aussi une cave à manger. Côté cuisine, l'esprit est méditerranéen mais les plats fusionnent avec des inspirations du monde entier. "On est multiculturels dans le verre, comme dans l'assiette", se félicite Giuseppe. Et c'est réussi! Thon à la plancha, bruschetta au ragoût de pulpe, tartare de bœuf... Les assiettes sont délicieuses et le service au petit soin.

Paolo , Giuseppe et Jacopo ont fondé Fermento il y a près de deux ans.

Fermento Ouvert du mardi au samedi, de 17h30 à minuit.

@fermentowinebar | fermentowinebar.be