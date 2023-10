Experience Dark Table: le nouveau concept du chef Kevin Lejeune

Il y a un peu plus d'un an, son restaurant La Canne en Ville prenait ses quartiers au pied du fastueux hôtel Steigenberger, sur la tout aussi fastueuse avenue Louise, après avoir décroché une étoile Michelin. Fort de cette belle reconnaissance, les offres classiques de cuisine ne semblent toutefois pas lui suffire. À l'automne 2022, il dévoilait déjà le "Tram Experience", invitant les gourmands à sillonner les rues de Bruxelles à bord d'un tram tout en dégustant un menu spécialement concocté. Désormais, le chef propose un dîner dans le noir, ou presque puisque l'éclairage très tamisé éclaire tout de même sobrement les assiettes.

Le chef présent à table

Surtout, à table, Kevin Lejeune honore de sa présence en cuisinant devant ses invités tout au long du repas. L'opportunité d'un moment privilégié avec l'un des chefs les plus en vogue du moment dans la capitale. Toutefois, il fait preuve de mystère - volontairement ou pas? - et ne semble pas dévoiler si aisément les secrets de son talent lorsqu'on lui pose des questions.

L'objectif de cette dégustation dans l'obscurité est de ne faire appel qu'à notre goût, et aucun autre sens. Ainsi, de l'aveu du chef: "Les assiettes sont moins travaillées sur le plan esthétique, mais davantage sur le plan gustatif." Intéressant. On ne pourra toutefois pas vous en dire davantage sur le menu. En effet, celui-ci doit rester surprise et est de toute façon appelé à changer régulièrement. Kevin Lejeune est connu pour attacher une grande importance aux produits de saison, philosophie qu'il met donc à l'œuvre ici aussi.