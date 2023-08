Gand | 5 restaurants conseillés par des chefs étoilés

1 | A Food Affair

A Food Affair est l'une des adresses préférées du chef doublement étoilé Michaël Vrijmoed, du restaurant Vrijmoed: "On peut y savourer des plats asiatiques authentiques, préparés par un couple de belges qui se sont appropriés cette cuisine à travers leurs nombreux voyages. L'incontournable: les gai yang, un poulet satay grillé avec une sauce aux cacahuètes maison.

2 | Door 73

Tim Boury est le plus jeune chef belge arborant trois étoiles, mais cela ne l'empêche pas d'aller se délecter ailleurs: "Door 73 est à la fois un endroit où l'on s'amuse et où l'on partage de délicieux plats. Le chef Eric Ivanidis combine des influences du monde entier - du kimchi aux patatas bravas. L'ambiance est également excellente : tout le monde se sent à l'aise ici."