Hof van Cleve 2.0 testé | Que fait Floris Van Der Veken avec l'héritage de Peter Goossens?

Jan Scheidtweiler s’attable au Hof van Cleve 2.0, ex-restaurant triplement étoilé, où le talent du second devenu chef, Floris Van Der Veken, impressionne.

Que fera Floris Van Der Veken, le successeur de Peter Goossens, de l’héritage du maître? Adoptera-t-il son propre style, si peu de temps après le départ du chef? Lors de notre visite, peu de choses semblent avoir changé. Au lieu de Lieve Goossens, c’est Céline Vandenberghe qui accueille les clients avec enthousiasme. La nouvelle hôtesse est un visage familier: elle travaille en salle depuis plus de quatre ans.

Quant au nouveau sommelier, Elizio Masson, il s’est formé l’année dernière avec Tom Ieven, avant le départ de ce dernier. Avec l’imperturbable maître d’hôtel Serge, la jeune équipe assure un service impeccable. La carte paraît familière: l’ex-second Floris propose des classiques de Goossens, comme le pigeon, mousseline de pomme de terre et truffe (90 euros), et des plats inspirés par l’ère Goossens, comme l’association chou-fleur et caviar.

Le nouveau chef appose sur chaque assiette la signature raffinée du Hof Van Cleve. © Pieter D'Hoop

La différence la plus marquante entre le Hof van Cleve de Peter Goossens et l’actuel est le prix. Floris Van Der Veken a réduit de plus de moitié le prix des plats à la carte et le menu cinq services est à 165 euros (195 euros le sept services).