Inter Scaldes, l'un des restaurants les plus extraordinaires des Pays-Bas

Le chef connaît les codes de la haute gastronomie: les produits locaux et le storytelling sont importants et il propose donc une bouchée stratifiée et réussie à base de pomme de terre. De plus, il réalise des associations étonnantes, telles qu'une entrée déclinant moule et curry ou un magnifique dessert composé de baba, saké, ail noir, betterave et chou-rave. Même ses combinaisons moins stupéfiantes, comme un foie gras glacé à la pomme, témoignent de beaucoup d'originalité et de maîtrise.