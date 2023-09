Konchu à Bruxelles, la cantine japonaise à la sauce belge

On a fait un tour chez Konchu, le nouveau restaurant bruxellois qui revisite la cuisine traditionnelle japonaise avec une touche d'excentricité belge. Et le pari est réussi!

À Bruxelles, le quartier animé Saint-Boniface cache un petit nouveau: Konchu. Cette "cantine japonaise" a ouvert au printemps dernier et ne ressemble en rien à ses voisins de trottoir. En cuisine, Raphaël revisite la cuisine traditionnelle japonaise avec une touche d'excentricité belge. En salle, le franc sourire d'Elie donne le ton sur la convivialité du lieu.

Les deux amis se sont lancés dans cette aventure par passion pour la gastronomie japonaise, et envie de la partager. Logé dans un bâtiment classé au patrimoine construit par l'architecte belge Ernest Blerot, Konchu invite à voyager au Pays du Soleil levant avec des notes Art déco à la belge. "L'objectif était de créer une atmosphère chaleureuse avec une touche de design japonais, dans laquelle tout le monde se sente le bienvenu", nous raconte Elie. Lumière rouge et ambiance décontractée, on s'installe sur la petite terrasse à l'avant.

Publicité

La décoration épurée de Konchu a été pensée par l'architecte d'intérieur Thibault Villez.

Assiettes épicées, lumière tamisée

Chez Konchu, les assiettes sont à partager (ou pas). Elie nous conseille d'en commander deux par personnes. Gourmands, on en prendra trois. Je me laisse tentée par l'un des deux cocktails de la carte baptisé "Kare", un singulier mélange d'alcool de kumquat et de saké dont l'amertume est tempérée par une touche bienvenue d'acidité. Le restaurant fait aussi la part belle au vin nature avec une petite sélection de bouteilles qui change régulièrement. Ce soir, un rosé pétillant italien légèrement cidré qui fait danser les papilles!

Chez Konchu, la carte des vins est courte et met le vin nature à l'honneur.