L'horloger Brice Wittmann (Prosper) donne ses adresses préférées à Bruxelles

"Malgré les couches de peinture que la troisième génération de tenancier remet chaque année, ce bar continue à sentir la bière et le vieux tabac. Cette odeur me rend nostalgique de ce que Bruxelles était. Le café a évolué en même temps que la ville. C'est un mix tout à fait hétérogène avec aussi bien des vieux du quartier que des gentrificateurs bobos qui s'encanaillent jusqu'à trois heures du matin sur de l'électro. C'est un lieu de rassemblement où on peut regarder la Coupe du monde, écouter de la musique, parler avec ses potes."

"J'ai passé beaucoup de moments là-bas. Je me souviens y aller avec mes parents quand c'était Thérèse, la grand-mère qui tenait le bar. On passait des après-midi à jouer aux cartes. Aujourd'hui, ce n'est plus la rodenbach au fût ni Thérèse qui tient le café et qui montre ses seins quand elle est trop bourrée, mais c'est Laurent, le petit-fils qui a adapté la carte à sa nouvelle clientèle. Mais on peut toujours s'attabler, manger des croquettes de crevettes."

"Je me sens comme chez moi au Laboureur. Mon fils qui de huit ans sert parfois naïvement des bières pour recevoir quelques pourboires. On a fêté son anniversaire là-bas quand il avait un an."

"L'intérieur du café vient d'être classé comme patrimoine bruxellois."

2 | La vue

"Le coucher de soleil depuis le skatepark Chapelle, avec ses grands grillages autour du bowl, la Tour du midi et toute la partie ouest de Bruxelles qu'on aperçoit au loin, donne une impression d'infini. C'est comme si on était dans une énorme ville."

"Je me pose au skatepark de temps en temps avec mes enfants, mais c'est surtout pour regarder les autres en faire. C'est un lieu de rassemblement intergénérationnel, une zone tampon entre le début du Sablon et les Marolles."

Skatepark Chapelle Rue des Ursulines, 1000 Bruxelles

Entrée libre

Le skatepark Chapelle © Bea Borgers

3 | Le goût

Saravanaa Bhavan Restaurant indien végétarien Rue Jourdan 10, 1060 Saint-Gilles

Ouvert du lundi au jeudi de 10h30 à 15h puis de 18h à 22h30, et du vendredi au dimanche de 10h30 à 22h30

saravanaabhavan.eu/brussels

"J'ai fêté mes 40 ans avec mes enfants dans ce restaurant il y a quelques semaines. C'est un véritable bouiboui, au bon sens du terme. Si tu passes devant, tu n'auras pas l'idée de t'y arrêter, alors qu'au niveau des saveurs et du goût, c'est ce qu'il y a de plus proche de ce qu'on peut retrouver en Inde, 100% végétarien. C'est toujours bondé. C'est une chaîne avec une soixantaine de restaurants dans le monde, dont une cinquantaine en Inde et le reste sur des destinations stratégiques où il y a des communautés d'Indiens."

"Ce sont des clients Indiens qui m'en parlaient souvent. Depuis que j'ai testé, j'y retourne régulièrement, en y emmenant un maximum de personnes parce que la carte est gigantesque. Le cuisinier tourne: tu peux manger du sud indien les jours pairs et du nord indien les jours impairs, c'est marrant comme concept."

"On retrouve les vraies épices indiennes, ce n'est pas adapté au palais européen. La moitié des visiteurs, ce sont des Indiens ou des expats Indiens installés en Belgique."

4 | L'ouïe

"Le clocher de l'église Sainte-Catherine sonne les heures et les demi-heures. On l'entend jusqu'au canal: il y a un côté terriblement rassurant, même si je ne suis pas du tout catholique. Ça me donne l'impression que le quartier Dansaert est toujours une sorte de petit village médiéval."

Nightshop Bar et restaurant Rue de Flandre 167, 1000 Bruxelles

Ouvert le jeudi de 17h à 23, et les vendredis et samedis de 12h à 23h

@nightshop.brussels

"Cet endroit allie le brouhaha de la salle, l'effervescence de la cuisine, le bruit des bouteilles de vin nature qui s'ouvrent, avec toujours la diffusion d'une playlist très pointue: autant du oldschool que du contemporain."

"Ça personnifie bien le côté chaotique et bruyant de Bruxelles, qui finalement se résorbe bien car on se concentre sur l'assiette et on n'a pas besoin de se crier dans les oreilles pour discuter. Ça se fait tout naturellement."

"C'est la symphonie parfaite pour bien manger et bien boire."

5 | Le toucher

Parc Tournay-Solvay Chaussée de la Hulpe 199, 1170 Watermael-Boitsfort

Ouvert tous les jours de 8h30 à 20h30

"J'ai découvert ce parc récemment. D'abord, il y a une magnifique bâtisse en rénovation, tu descends gentiment et tu arrives devant une sorte de paysage féérique et médiéval avec un petit étang et un verger sur une colline avec des pommiers."

"La première fois que j'y suis allé, il y a un mois, c'était très ensoleillé. Quand j'ai touché les grandes herbes, j'ai eu une sensation assez bizarre, presque érotique."