La Rigue à Knokke | "Cher et chaotique, mais délicieux"

Des croquettes aux crevettes à la sole meunière, le chef a élaboré une carte de classiques de la cuisine belgo-française. La Rigue est un établissement onéreux: les deux croquettes sont facturées 28 euros. Et pour une bouchée à la reine, garnie de ris de veau, certes, il faut compter 48 euros. Le rythme est plutôt soutenu , ce qui contredit les critiques sur la durée de l’attente. Très vite, une généreuse salade aux crevettes grises (48 euros) arrive à table. Bien que d’apparence très simple, elle est exécutée de main de maître: tomates cerises pelées, œufs de caille mollets et salade bien assaisonnée accompagnent judicieusement de superbes crevettes toutes fraîches.

Suit un carpaccio de langoustines (45 euros) qui, avec sa séduisante garniture de pomme verte, crème d’avocat, nori, algues hijiki et sauce au basilic et raifort, évoque la grande gastronomie. Le filet de Holstein (48 euros) accompagné d’une sauce au poivre vert et de fines et délicates frites est également bien exécuté. Seul bémol: le steak tartare (35 euros) n’est pas découpé au couteau, mais finement haché, ce qui lui donne une texture un peu trop uniforme.