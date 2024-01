Le Bar Bristol à Ostende | Un bistrot réjouissant et convivial

Pour accompagner deux bonnes huîtres creuses d’origine inconnue, le chef a préparé une sauce fraîche et acidulée au raifort et pourpier, une combinaison gagnante (8 euros). Les choux de Bruxelles grillés (15 euros) sont dispersés sur l’assiette avec un brin de nonchalance en savoureuse compagnie de salicorne et de tranches de topinambour mariné. Le dressing au petit-lait fumé au foin qui l’anime a tous les codes d’un restaurant gastronomique. La bouillabaisse d’hiver (28 euros) n’atteint pas tout à fait ce top niveau. Si le chou vert et (encore elle) la salicorne créent un intéressant contraste avec le beau morceau de raie pochée et les coques, les pommes de terre sont en revanche un peu fades et le bouillon manque d’intensité pour captiver les papilles, mais l’assiette est tout de même réconfortante.