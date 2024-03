Le restaurant Hoeve De Bies reçoit une étoile bien méritée

La région des Fourons évoque des paysages vallonnés et des promenades idylliques. Cependant, avec la récente distinction accordée à Hoeve De Bies, elle pourrait s’imposer comme une destination gastronomique. En effet, fin février, le guide Michelin a accordé une étoile à Peterhans van Harinxma et Maurice Huynen pour leur restaurant installé dans une ferme du XIXe siècle.

Il n’y a pas si longtemps, les randonneurs y dégustaient une part de tarte, un bol de soupe ou une assiette de boudin noir, mais, quand il reprend l’établissement en 2018, le chef Huynen passe d’une cuisine simple pour l’emmener, en 2020, vers une gastronomie inspirée du Beluga , le restaurant de Maastricht où il a rencontré Van Harinxma, maître d’hôtel et sommelier.

Grandes baies vitrées, hall épuré et éclairage subtil: la ferme rénovée avec une touche de simplicité — vaisselle artisanale, tables en bois brut, séculaires plafonds voûtés — affiche les ambitions des deux entrepreneurs. Et en été, il doit être particulièrement agréable de s’installer sur la terrasse qui donne sur les prairies et les arbres environnants.