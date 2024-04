Le restaurant Onglet de Maastricht rend hommage à la viande

La combinaison tartare de veau, mayonnaise au homard et jambon Serrano d’une douceur soyeuse, servie sur du pain brioché, est une belle entrée en matière. Suit une élégante assiette de fines tranches d’entrecôte marinée, délicatement disposées sur des asperges, le tout nappé d’une mousse de parmesan.

Les travers de porc laqués à la sauce barbecue accompagnés d’un excellent ceviche de bar, d’une bisque et d’un beurre blanc au fenouil, sont tout aussi savoureux, mais, hélas, la viande est coriace, ce qui est également le cas du cou d’agneau, pourtant en bonne compagnie: l’excellent dip d’aubergine à la grenade et aux amandes fumées pourrait être un plat à part entière.

La délicate préparation de poussin et de foie gras d’oie parfaitement cuit, présentée sur une fondante Tatin d’oignons doux et de Granny Smith, est excellente. Pour celles et ceux qui apprécient les associations de viandes inhabituelles dans un cadre tout aussi original, cette adresse est l’endroit rêvé.