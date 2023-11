Le restaurant de Delphine Ronsyn à Rebecq | Des plats généreux et savoureux

Delphine Ronsyn a ouvert son propre restaurant au début de l'année 2023, dans le village de son enfance. Le nouveau bâtiment, haut et lumineux, donne sur une belle nature et le parking est spacieux. Cependant, et c'est étonnant, il y a peu de tables: l'enseigne ne peut accueillir qu'un peu plus de vingt convives.