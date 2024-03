Le samedi de Leen Van Camp, la chocolatière belge adoubée par Gault&Millau

14h00 – "Nous remplissons ensemble les moules à pralines. Le week-end, nous faisons aussi des gâteaux personnalisés: du plus simple au plus extravagant, c’est le client qui décide."

18h30 – "Nous sortons dîner à trois: Joppe, mon chéri et moi. Nous allons chez Silo’s, à Boortmeerbeek, qui sert nos pralines dans son assiette gourmande. Joppe opte toujours pour quelque chose de différent, tandis que je commande invariablement des croquettes aux crevettes et un steak tartare — le meilleur de Belgique. Je porte une attention particulière à la combinaison des saveurs, une habitude qui découle de ma formation. Je commande généralement de l’eau ou un bon mocktail, car je ne bois jamais d’alcool. Je n’ai rien contre, mais ça ne me dit rien. Une fois par mois, nous préparons un bon dîner dans le magasin et nous invitons nos familles. Nos parents nous aident pour la comptabilité, le web design et même certaines tâches pratiques."