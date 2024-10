Les 100 meilleurs "plats signature" de 100 grands restaurants

Peut-on faire encore mieux?

Il est normal que les menus ne soient pas composés uniquement de plats signatures: leur développement prend tout simplement trop de temps. De Mangeleer, par exemple, a consacré neuf mois à la création de son dernier plat signature, ‘beef no beef’, de la betterave rouge déshydratée accompagnée de caviar maturé au kombu. "Après tant d’efforts pour concevoir un plat, il serait dommage de le retirer de la carte au bout de six semaines, non?", plaisante-t-il. "Et ce plat doit être original. Une idée germe dans mon esprit: je l’esquisse, note des mots-clés et imagine des saveurs que je combine mentalement, comme un défi à relever. Ensuite seulement, je passe aux essais en cuisine. Ça passe ou ça casse, mais avec l’expérience, j’y arrive presque à tous les coups."

David Martin également est convaincu qu’un chef ne peut pas créer plus d’un plat signature par an. Cependant, il aime impliquer l’ensemble de sa brigade dans ce processus. "Chacun d’entre eux, des plus expérimentés aux débutants, peut proposer une idée. Idéalement, elle doit être liée à une expérience personnelle que j’ai vécue. Ensuite, nous vérifions si cela existe déjà (oui, cela nous est déjà arrivé une fois!) et ce n’est qu’ensuite que nous passons à la cuisine. Tout le monde goûte et, ensuite, nous laissons le projet reposer pendant trois semaines avant de le goûter à nouveau. Si nous sommes toujours convaincus par cette création, nous mettons le plat la carte. Quand on trouve un nouveau plat signature, on le sait tout de suite, on le sent. C’est comme découvrir une nouvelle planète!"