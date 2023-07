Les restaurants préférés des chefs à Anvers

Pour déguster une cuisine classique servie dans un cadre rétro, le chef étoilé Tim Boury aime se rendre au Bistrot du Nord . À ne pas privilégier pour les végétariens car ce petit établissement place la viande au centre de sa carte . "Le chef Michaël Rewers met en valeur la triperie, comme le foie et les rognons, ainsi que les accompagnements, comme les frites et les chicons braisés, également excellents", partage Tim Boury.

"C'est ici que nous venons dîner quand nous avons quelque chose à fêter et que nous allons rentrer tard", sourit le chef Bart de Pooter. Dôme est logé dans une sublime rotonde qui ne peut accueillir plus de 25 couverts. L'ambiance y est détendue, mais n'empêche pas de servir une cuisine remarquable récompensée d'une étoile au Michelin. Bart de Pooter: "Je ne résiste pas au gâteau au chocolat noir, praliné noisettes et amandes et sel de Maldon".