Lily's | Un cadre somptueux pour une cuisine classique

En seconde partie de repas, la carte du Lily’s propose cinq viandes, quatre types de poissons et trois déclinaisons de pâtes. Le croustillant de cuisse de volaille (32 euros) à la sauce au vin jaune et aux morilles, accompagné de carottes glacées et d'une onctueuse purée offre une expérience gourmande et savoureuse, mais qui manque de finesse dans la présentation. Le poulpe braisé (38 euros) servi sur un risotto à la Milanaise au chorizo et petits pois ne s'avère pas non plus à la hauteur . Les goûts très prononcés du safran et du chorizo s'entrechoquent plus qu'ils ne se marient en bouche.