Mallory Gabsi, le chef belge qui illumine Paris

Deuxième étoile

Pourtant, son parcours a été semé d’embûches. En 2014, il est devenu aveugle de l’œil droit lors d’un accident survenu dans les cuisines d’un restaurant étoilé. Un bizutage qui a mal tourné: "Pour rigoler on s’envoyait tous les produits qui nous tombaient sous la main et, dans le feu de l’action, quelqu’un m’a jeté de l’acide au visage sans en réaliser le danger. J’ai pu garder mon œil droit, mais il ne voit rien. Pendant les six mois d’incapacité de travail dus à cet accident, l’inactivité me rendait fou. Et j’avais honte: j’avais 18 ans, je commençais à sortir et je me cachais derrière des lunettes noires. Et puis, j’ai réalisé que je n’avais que deux options: soit me complaire dans mon statut de victime, soit m’en servir pour me donner à fond. J’ai choisi la deuxième option. Entretemps, c’est devenu une partie de moi et ça ne change plus grand-chose, sauf que de temps en temps, je me cogne aux portes!" (rires)