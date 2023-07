Manger à Knokke | De la croquette végan à la friterie design

Cet été, le restaurant bruxellois Seven propose ses célèbres açai-bowls à Knokke dans le showroom d'AFC Collection. L'occasion d'un tour d'horizon des bons plans culinaires knokkois.

Dès la mi-juillet, Audrey Joris et Augustin Bown d’AFC Collection installent le bar à café et restaurant bruxellois Seven dans leur showroom de Knokke. Sasha Litvine et Kenya Hoet y serviront leurs célèbres açai-bowls. Mais quels sont les autres bons plans food cet été à Knokke? Sabato en a déniché cinq.

Interview avec Audrey Joris et Augustin Bown (AFC Collection) & Sasha Litvine et Kenya Hoet (Seven) Quel est le concept? | "Nous avons tous les quatre d’excellents souvenirs des étés de notre enfance à Knokke et des glaces du Glacier de la Poste sur la digue, à deux pas du showroom. Nous avons recréé cette nostalgie des années 90 en version saine et vegan: l’açai-bowl."

1 | Frydate