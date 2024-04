Nos 5 boulangeries préférées à Bruxelles

Mains Sourdough Bakery Adresse | Chaussée de Waterloo 887, 1180 Uccle

Horaires | Du lundi au samedi de 7h à 18h - le dimanche de 8h à 16h

Contact | @mainsbxl

3 | Boulengier, Saint-Gilles

Où trouver un énorme pain de campagne en plein cœur de la ville? Chez Boulengier évidemment. Cette boulangerie prend la forme d'un atelier-boutique où on peut observer la pâte se faire pétrir pendant qu'on attend pour passer commande. On y savoure des pains, pâtisseries et biscuits à l'allure fancy, et réalisés avec de la farine naturelle issue de l'agriculture biologique.

Boulengier Adresse | Avenue Jean Volders 11, 1060 Saint-Gilles

Horaires | Du mardi au vendredi de 7h à 14h et de 16h à 19h - le samedi de 7h30 à 18h - le dimanche de 7h30 à 14h

Contact | @monboulengier | monboulengier.be

4 | Succulente, Anderlecht

Avec Succulente, Damien Bulté et Victoria von Bathory ont relevé le défi d'ouvrir une boulangerie-pâtisserie entièrement végétale... Et tout autant savoureuse. Ils proposent une multitude de pains, de viennoiseries et de gâteaux produits à partir de lait végétal, d'eau de pois chiche, d'huiles végétales et encore d'autres émulsifiants naturels. On vous promet qu'on ne ressent pas la différence, et qu'on devient même addict.

Succulente Adresse | Rue Docteur Huet 108, 1070 Anderlecht

Horaires | Du mercredi au vendredi de 7h à 16h et de 16h à 19h - les samedis et dimanches de 7h à 13h

Contact | @succulentepatisserievegetale | succulente.be

5 | Aube, Forest

Aube est né il y a tout juste un an dans les reliques d'un ancien garage transformé en boulangerie de quartier. Avec sa déco stylisée, son auvant rouge et son immense terrasse ensoleillée, on vient pour un bon pain au chocolat et on reste pour l'ambiance. On trouve de tout, du classique au plus sophistiqué, du sucré comme du salé. On y apprécie tout particulièrement leurs focaccias, leur pain sarrasin-amarante et leurs nœuds au sirop de bergamote.