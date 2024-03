Nouveau bistro L’air du temps | Une véritable valeur ajoutée

Le plafond du Bistro est orné de feuilles stylisées déclinées dans des nuances de vert et les larges fenêtres donnent sur un jardin: la nature est ici chez elle. La carte fait également écho au potager de 5 hectares qui entoure la ferme: le pigeonneau est préparé dans un jus à base de trèfle mellifère (36 euros) et les carottes rôties sont agrémentées de capucines et de piments biquinho (18 euros). Deux des huit plats sont végétariens: le chef privilégie les saveurs végétales.

Comme on peut s’y attendre de la part d’un bistro, les plats sont simples et lisibles, sauf qu’on est ici chez Degeimbre et Denis. Les chefs apportent une touche surprenante à chaque préparation: les classiques poireaux vinaigrette sont agrémentés d’un dashi d’agrumes et des anchois (21 euros). Les choux de Bruxelles grillés sont laqués au miso, flanqués de belles langoustines et de yaourt grec plutôt salé que frais et acidulé (25 euros). Une purée de pommes de terre trop peu épicée et une truite cuisson basse température — plus confite que cuite — bénéficient de la compagnie intéressante de kimchi coréen, un clin d’œil au pays natal du chef (32 euros).