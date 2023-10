Pasta, poivre et pastéis | La cuisine du monde à ces 3 adresses

1 | Pastology | La passion des pasta

"Al dente is not an opinion!" déclare Bruna Bonaca en riant aux éclats. Avec son époux Emanuele Mazzaropi, elle dirige la petite entreprise de pâtes Pastology depuis le premier confinement. Le couple s’est rencontré au restaurant deux étoiles Pure C à Cadzand où ils officiaient tous deux en cuisine.