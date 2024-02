Philippe Meyers | Un restaurant étoilé abordable

Les restaurants alliant une longue histoire à une cuisine d’excellence sont rares: maintenir une qualité constante au fil des ans est plus ardu qu’il n’y paraît. À Braine-l’Alleud, Philippe Meyers s’inscrit dans ce cercle restreint. Le chef et son épouse, Valérie Barbanson, célèbrent cette année les deux décennies de leur restaurant, couronné depuis neuf ans par une étoile Michelin.

Tout au long de sa remarquable carrière, le chef a acquis une renommée pour son habileté à marier terre et mer dans ses assiettes. Son plat signature, le lard de 17 heures avec eau de Villée, citrons confits et queues de langoustines juste snackées , en est l’exemple parfait. Ces combinaisons se retrouvent également dans le menu dégustation à 85 euros (quatre services), où le chorizo est associé aux noix de Saint-Jacques. Le chef prépare également un hamburger de ris de veau et langoustines. Le lunch (37 euros pour deux services et 45 euros pour trois) affiche une tarification des plus raisonnables.

On peut composer son menu en quatre services pour 70 euros. Et là encore, c’est l’accord terre-mer qui est mis en valeur. Le carpaccio de noix de Saint-Jacques, tranchées juste comme il faut, s’enrichit de la douce salinité du jambon Bellota, alors que la vinaigrette aux fruits de la passion et les toasts croustillants apportent chacun une note distinctive. Dans la terrine de homard et tête de veau (avec un peu trop de gelée et pas suffisamment de homard), des quartiers d’orange et une salade d’herbes apportent de la fraîcheur, le tout lié par une robuste sauce gribiche.